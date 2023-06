Psicóloga asegura que Internet "ha acabado con el aislamiento individual para garantizar una vida psicológica sana"

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Mundial de Internet, que se celebra este 17 de mayo, la psicóloga Ana Lucas comparte el lado más positivo de la red para la salud y bienestar mental asegurando que "Internet es, sin duda, la palanca que ha acabado con el aislamiento individual para garantizar una vida psicológica sana".

Para esta psicóloga, Internet puede "fomentar las relaciones de pareja saludables y un entretenimiento de calidad" ya que también es "una fuente inagotable de oportunidades y beneficios para una vida psicológica sana".

"La red no es solo peligrosidad sino que se trata de una varita mágica que ofrece infinitas ventajas a las personas que la saben manejar, sin descuidar, por supuesto, la identificación y gestión de los retos necesarios para preservar el bienestar personal", afirma.

No obstante, la experta también incide en la importancia de un uso responsable y de saber usar esta red. "Tenemos la obligación de seleccionar lo adecuado en la red al igual que elegimos un menú en un restaurante. Del mismo modo que sabemos lo que nos sienta bien y lo que no, y conocemos cómo alimentarnos de forma saludable y no echarnos a perder, con Internet pasa lo mismo", explica.

Las ventajas de Internet son infinitas, desde favorecer relaciones importantes hasta garantizar todo tipo de necesidades sociales. Las redes sociales contribuyen a compartir momentos, interactuar socialmente y mantener relaciones incluso a larga distancia. Además, las comunidades virtuales contribuyen a compartir información sobre aficiones, pasiones, y otros intereses con personas afines.

En este aspecto, la experta asegura que "las relaciones sociales con Internet suponen un apoyo emocional, especialmente importante en momentos difíciles, un sentimiento de pertenencia grupal, un estímulo y motivación que definitivamente reducen niveles de estrés y mejoran el ánimo".

ENTRETENIMIENTO DE CALIDAD

La psicóloga también resalta que Internet ofrece un campo infinito de opciones para el entretenimiento de calidad para todas las edades. "La cantidad de recursos extraordinarios de la red para garantizar el entretenimiento de calidad ayuda a desarrollarnos de forma saludable como personas", asegura.

En este aspecto, la experta explica que, pese a las muchas críticas contra los juegos 'on line', muchas veces sin aval científico, la realidad es que "esta modalidad de entretenimiento supone una forma única de conectarse con otras personas con intereses comunes en los videojuegos".

"Permiten interactuar, colaborar y competir en entornos virtuales, lo que fomenta amistades y comunidades virtuales. Estimulan el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el aprendizaje", asegura.

Por último, la psicóloga asegura que "Internet es una oportunidad y una ayuda" que "está lleno de retos que identificar, gestionar y utilizar en nuestro favor", concluye.