Prueban con éxito en ratones una vacuna contra la superbacteria 'Klebsiella'

Publicado 29/08/2019 17:24:16 CET

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis (Estados Unidos) y de VaxNewMo han producido y probado en ratones una vacuna que protege contra una preocupante superbacteria: una forma hipervirulenta de la bacteria 'Klebsiella pneumoniae' que es resistente a los antibióticos.

La 'Klebsiella pneumoniae' causa una variedad de infecciones, incluyendo algunas poco frecuentes pero que ponen en peligro la vida del hígado, las vías respiratorias, el torrente sanguíneo y otras infecciones. Se sabe poco acerca de cómo se infectan exactamente las personas, y las bacterias son inusualmente adeptas a la adquisición de resistencia a los antibióticos. La vacuna prototipo, cuyos detalles están publicados en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', podría ofrecer una forma de proteger a las personas contra una infección letal que es difícil de prevenir y tratar.

"Durante mucho tiempo, 'Klebsiella' fue principalmente un problema en el ámbito hospitalario, así que aunque la resistencia a los medicamentos era un problema real en el tratamiento de estas infecciones, el impacto en el público fue limitado. Pero ahora estamos viendo cepas que son lo suficientemente virulentas como para causar la muerte o enfermedades graves en personas sanas. Y en los últimos cinco años, estamos empezando a ver cepas hipervirulentas y resistentes a los medicamentos", explica uno de los líderes del trabajo, David A. Rosen.

Las cepas hipervirulentas de 'Klebsiella' causaron decenas de miles de infecciones en China, Taiwán y Corea del Sur el año pasado, y la bacteria se está propagando por todo el mundo. Aproximadamente la mitad de las personas infectadas con 'Klebsiella' hipervirulenta y resistente a los medicamentos mueren. Dos tipos en particular, conocidos como K1 y K2, son responsables del 70 por ciento de los casos.

Por ello, estos investigadores decidieron crear una vacuna contra las dos cepas más comunes de 'Klebsiella' hipervirulenta. La superficie externa de la bacteria está cubierta de azúcares, por lo que los investigadores diseñaron una vacuna glicoconjugada compuesta de estos azúcares vinculados a una proteína que ayuda a hacer más efectiva la vacuna. Vacunas similares han demostrado ser muy eficaces para proteger a las personas contra enfermedades mortales como la meningitis bacteriana y un tipo de neumonía.

Los investigadores modificaron genéticamente una cepa inocua de 'E. coli', convirtiéndola en pequeñas fábricas biológicas capaces de producir la proteína y los azúcares necesarios para la vacuna. Luego, utilizaron otra enzima bacteriana para unir las proteínas y los azúcares.

Para probar la vacuna, dieron a grupos de 20 ratones tres dosis de la vacuna o un placebo en intervalos de dos semanas. Después, desafiaron a los ratones con unas 50 bacterias de tipo K1 o K2. Estudios anteriores habían demostrado que solo 50 bacterias hipervirulentas de 'Klebsiella' son suficientes para matar a un ratón. En contraste, se necesitan decenas de millones de 'Klebsiella' clásica, la clase que afecta a las personas hospitalizadas, para ser igualmente letal.

De los ratones que recibieron el placebo, 80 por ciento infectados con el tipo K1 y 30 por ciento infectados con el tipo K2 murieron. En contraste, de los ratones vacunados, el 80 por ciento de los infectados con K1 y todos los infectados con K2 sobrevivieron. "Estamos muy contentos con la eficacia de esta vacuna. Estamos trabajando para aumentar la producción y optimizar el protocolo para estar listos para llevar la vacuna a los ensayos clínicos pronto", ha concluido Feldman.