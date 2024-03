Prueban un espray nasal que combate la apnea del sueño y la hipertensión

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Investigadores australianos han descubierto que un espray nasal que se aplica antes de acostarse puede reducir la gravedad de la apnea del sueño y disminuir la presión arterial, según publican en 'The Journal of Heart and Circulatory Physiology', lo que ofrece esperanzas a millones de personas de todo el mundo afectadas por la apnea del sueño, una afección respiratoria crónica común y debilitante.

"La apnea obstructiva del sueño (AOS) es un trastorno del sueño en el que los músculos de la parte posterior de la garganta se relajan y las vías respiratorias superiores se estrechan o colapsan, restringiendo la entrada de oxígeno y provocando despertares repetidos a lo largo de la noche --explica el profesor Danny Eckert, de la Facultad de Medicina y Salud Pública--. Se ha relacionado con diversos trastornos médicos, como enfermedades cardiovasculares, derrames cerebrales, obesidad, diabetes, ansiedad y depresión".

"Las opciones de tratamiento son limitadas y, aunque las máquinas de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) son un tratamiento probado para la AOS, alrededor del 50% de las personas tienen dificultades para tolerarlas", añade.

El objetivo del estudio era determinar los efectos de un nuevo aerosol nasal bloqueador de los canales de potasio sobre la gravedad de la AOS e investigar la posible influencia de distintos enfoques respiratorios, como la respiración restringida "sólo nasal", y las características fisiológicas de quienes obtuvieron una respuesta favorable.

"Los bloqueantes de los canales de potasio son una clase de fármacos que bloquean el canal de potasio en el sistema nervioso central. Cuando se utilizan en forma de aerosol nasal, los bloqueantes pueden aumentar la actividad de los músculos que mantienen abiertas las vías respiratorias superiores y reducir la probabilidad de que la garganta se colapse durante el sueño --explica la doctora Amal Osman, autora principal del estudio--. Mediante un ensayo ciego aleatorizado, se administró a 10 personas con SAOS el espray nasal bloqueador del potasio, un espray nasal placebo o el espray nasal de potasio en combinación con una respiración restringida "sólo nasal".

Siete de las 10 personas respondieron al aerosol nasal bloqueante de los canales de potasio, con una reducción de la frecuencia de los episodios de colapso de las vías respiratorias superiores durante el sueño y una disminución de la presión arterial a la mañana siguiente. El uso del espray con respiración restringida "sólo nasal" no mejoró la calidad del sueño en este ensayo.

"Lo que hemos descubierto es que la aplicación en espray nasal del bloqueante de los canales de potasio que probamos es segura y bien tolerada. Las personas que experimentaron una mejora fisiológica de la función de las vías respiratorias durante el sueño también redujeron entre un 25 y un 45% los marcadores de gravedad de la AOS, como la mejora de los niveles de oxígeno y la reducción de la presión arterial al día siguiente", afirma la doctora Osman.

"Estos datos abren una vía potencial para el desarrollo de nuevas soluciones terapéuticas para las personas con AOS que no toleran las máquinas de CPAP y/o la cirugía de las vías respiratorias superiores, y para quienes desean alternativas a las terapias existentes --indica el profesor Eckert--. Ahora mismo no hay ningún fármaco aprobado para tratar la AOS, pero gracias a estos hallazgos y a futuras investigaciones estamos cada vez más cerca de desarrollar fármacos nuevos y eficaces que sean seguros y fáciles de usar".