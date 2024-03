Proponen una nueva forma de identificar cuándo los bebés se vuelven conscientes

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos académicos de la Universidad de Birmingham (Reino Unido) han sugerido una forma mejorada de ayudar a los científicos e investigadores a identificar cuándo los bebés se vuelven conscientes, en respuesta a un artículo reciente en 'Trends in Cognitive Sciences'.

En una carta al editor, también publicada en 'Trends in Cognitive Sciences', Henry Taylor, profesor asociado de Filosofía, y Andrew Bremner, profesor de Psicología del Desarrollo, han explorado un nuevo enfoque que se está proponiendo, que implica identificar marcadores de conciencia en adultos y luego medir cuándo los bebés comienzan a exhibir un mayor número de estos en el desarrollo.

Tal y como Taylor explica: "Por ejemplo, imaginemos que en los adultos sabemos que un comportamiento muy específico o un patrón específico de activación cerebral siempre viene junto con la conciencia. Entonces, si podemos identificar cuándo surge este comportamiento o activación cerebral en los bebés, tenemos buenas razones para pensar que es entonces cuando surge la conciencia en los bebés. Comportamientos y activaciones cerebrales como ésta son lo que llamamos 'marcadores' de conciencia".

Este tipo de enfoque es muy necesario ya que los bebés (a diferencia de los adultos) no pueden decir de qué son conscientes. El profesor Bremner añade: "Es realmente difícil establecer cuándo los bebés adquieren conciencia. Esto se debe principalmente a que los bebés no pueden contar sus experiencias y, como sabrán la mayoría de los padres, pueden mostrarse poco cooperativos, especialmente cuando se trata de tareas experimentales. Como no podemos simplemente preguntar a los bebés cuándo se vuelven conscientes, el mejor enfoque es tratar de identificar una amplia gama de marcadores de conciencia, que aparecen en el desarrollo temprano y tardío, y luego agruparlos, esto podría ayudarnos a identificar cuándo emerge la conciencia".

Investigaciones anteriores han identificado un grupo separado de marcadores. Éstas incluyen: Señalar (llamar la atención de un interlocutor social hacia un objeto y comprobarlo); Control intencional (coordinación intencional de acciones entre medios y fines; por ejemplo, tirar de un soporte para recuperar un objeto distal); Memoria explícita (imitación diferida de acciones).

Los investigadores señalan que el problema está en que algunos de estos marcadores aparecen entre el tercer trimestre del embarazo y la primera infancia, pero otros marcadores sugieren que la edad podría rondar el año. De hecho, en el extremo realmente extremo, algunos marcadores sólo emergen alrededor de los 3 o 4 años.

A este respecto, Bremner apunta: "Proponemos que se necesita un enfoque amplio de los marcadores, incluidos los que surgen en las etapas temprana y tardía. También recomendamos que se consideren una variedad de modelos de desarrollo del inicio de la conciencia. Por ejemplo, puede ser que algunos marcadores surjan en un grupo en el desarrollo temprano, y otros en un grupo posterior. Además de esto, puede haber una aparición continua y gradual de ciertos marcadores que se extienden durante la gestación y durante los primeros años de vida. Creemos que al agrupar esta amplia selección de marcadores, finalmente podremos responder a la pregunta que nos ha hecho reflexionar durante miles de años.".