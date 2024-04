Proponen una nueva clasificación de la tuberculosis

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional en el que participan investigadores de la University College London (UCL) en Reino Unido ha presentado una nueva forma de clasificar la tuberculosis (TB) que tiene como objetivo mejorar el enfoque en las primeras etapas de la enfermedad. El equipo internacional estuvo dirigido por investigadores de la UCL, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (Reino Unido) , el Instituto Walter y Eliza Hall (WEHI) en Australia, la Universidad de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) , el Imperial College de Londres y el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica.

El nuevo marco, publicado en 'The Lancet Respiratory Medicine', busca reemplazar el enfoque del último medio siglo de definir la tuberculosis como activa (es decir, que causa enfermedad y potencialmente infecciosa para otros) o latente (estar infectada con la bacteria que causa la tuberculosis M tuberculosis) pero sentirse bien y no contagiar a los demás), un enfoque que, según los investigadores, está limitando el progreso en la erradicación de la enfermedad. Es de destacar que grandes encuestas realizadas recientemente en más de 20 países han demostrado que muchas personas con tuberculosis infecciosa se sienten bien.

Según la nueva clasificación, hay cuatro estados patológicos: clínico (con síntomas) y subclínico (sin síntomas), y cada uno de ellos se clasifica como infeccioso o no infeccioso. El quinto estado es la infección por M. tuberculosis que no ha progresado hasta convertirse en enfermedad, es decir, M. tuberculosis puede estar presente en el cuerpo y vivo, pero no hay signos de la enfermedad que sean visibles a simple vista, por ejemplo mediante imágenes.

Los investigadores dicen que esperan que el marco del Consenso Internacional para la Tuberculosis Temprana (ICE-TB), desarrollado por un grupo diverso de 64 expertos, ayude a lograr un mejor diagnóstico y tratamiento de las primeras etapas de la tuberculosis que históricamente se han pasado por alto en la investigación.

Hanif Esmail, coautor principal del Instituto de Salud Global de la UCL y de la Unidad de Ensayos Clínicos del MRC de la UCL, apunta: "El paradigma binario de enfermedad activa versus infección latente ha dado como resultado un tratamiento antibiótico único para todas las enfermedades". , pero diseñado para aquellos con la forma más grave de la enfermedad. Esto conduce a un posible tratamiento excesivo de personas con tuberculosis subclínica. Una prioridad clave de la investigación ahora es identificar la mejor combinación, dosis y duración de los antibióticos para tratar cada estado de tuberculosis, así como los beneficios de tratar los estados subclínicos".

Por su parte, el profesor Rein Houben (Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres), coautor principal del artículo, afirma: "Aunque proporcionar tratamiento a personas que enferman gravemente de tuberculosis ha salvado millones de vidas, no estamos deteniendo la transmisión de la enfermedad. Para prevenir la transmisión de la tuberculosis, debemos dejar de centrarnos únicamente en los más enfermos y observar estados de enfermedad más tempranos, identificando a las personas que pueden ser infecciosas durante meses o años antes de que desarrollen síntomas de tuberculosis. Nuestro marco de consenso reemplaza el antiguo concepto binario de tuberculosis 'activa' versus 'latente' por un sistema de clasificación más detallado que esperamos, si se adopta ampliamente, podría ayudar a mejorar el tratamiento para aquellos con tuberculosis en etapa temprana e impulsar los esfuerzos para erradicar la enfermedad."

El marco se desarrolló mediante un proceso Delphi diseñado para alcanzar un consenso entre un grupo diverso. El proceso comenzó con una revisión de alcance de artículos y encuestas en línea a expertos y culminó con una reunión de dos días en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, de investigadores de diversas disciplinas, así como de formuladores de políticas, médicos y sobrevivientes de tuberculosis.

Los investigadores observaron que el proceso de la enfermedad no era lineal: que las personas pueden fluctuar entre estados infecciosos y no infecciosos, y entre la presencia y ausencia de síntomas o signos.

También dijeron que se necesitaban mejores herramientas de diagnóstico para identificar muchos de los estados de tuberculosis. Por ejemplo, actualmente no existe ninguna prueba para detectar una infección viable por M tuberculosis (es decir, una en la que las bacterias son fisiológicamente activas), a diferencia de una infección no viable o una infección reciente que ha desaparecido.