El programa Lung Ambition Alliance lanza un plan para duplicar la supervivencia en cáncer de pulmón para el 2025

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa internacional Lung Ambition Alliance, creada por International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), AstraZeneca, Guardant Health y Global Lung Cancer Coalition (GLCC), ha puesto en marcha un plan local para duplicar la supervivencia a cinco años en cáncer de pulmón de cara al próximo año 2025.

Como primer paso, se ha creado un comité formado por expertos que han desarrollado su trayectoria profesional en primera línea abordando el cáncer de pulmón desde diversos ámbitos: Neumología, Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Cirugía Torácica, Anatomía Patológica, Oncología Torácica, Imagen Cardiotorácica, Radiología Médica, Medicina Preventiva y Salud Pública. Dicho grupo de trabajo busca una mayor efectividad al avanzar a través de la multidisciplinariedad que conforman los diversos actores implicados.

"Creemos firmemente que, alineando diversas perspectivas y experiencias de profesionales y entidades influyentes en el ámbito del cáncer de pulmón con un objetivo común, podemos disminuir de forma significativa la mortalidad del cáncer de pulmón. Ahora es el momento, y como sociedad debemos acompañar a estos pacientes para mejorar su calidad de vida y sensibilizarnos sobre la importancia de una prevención primaria junto a un diagnóstico temprano, una medicina innovadora y la calidad asistencial", ha dicho el jefe del Servicio de Cirugía Torácica Hospital Clínic de Barcelona y coordinador nacional de Lung Ambition Alliance en España, Laureano Molins.

Precisamente, con motivo del Día Internacional del Cáncer de Pulmón que tendrá lugar el próximo 17 de noviembre, Lung Ambiton Alliance en España quiere dar a conocer este proyecto, único en nuestro país, que cuenta con la participación de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), la Sociedad Española de Anatomía Patológica-División Española de la Academia Internacional de Patología (SEAP-IAP), la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP), el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), la Sociedad española de Cirugía Torácica (SECT), la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), Sociedad Española de Imagen Cardiotorácica (SEICAT), la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) y AstraZeneca.

"Desde AstraZeneca España queremos acompañar al sistema nacional de salud para sumar el conocimiento desde diversos enfoques en materia de cribado y diagnóstico precoz, acceso a la medicina innovadora y calidad asistencial al paciente. Con este espíritu, le hemos pedido a muchos interlocutores relacionados con el abordaje de la patología en nuestro país a que compartan su experiencia e ideas de mejora. Entre todos lucharemos por el principal objetivo de la iniciativa Lung Ambition Alliance: romper las barreras actuales y duplicar la supervivencia a cinco años en los pacientes de cáncer de pulmón para 2025. Una meta ambiciosa pero alcanzable", ha detallado el Oncology Business Head de AstraZeneca España, Guillem Bruch.

La iniciativa busca un desarrollo a largo plazo y sólido. Por ello, en una primera fase, el grupo abordará un primer pilar basado en el diagnóstico precoz y la efectividad, necesidad y viabilidad de implantar un sistema de cribado, totalmente compatible con la prevención primaria, para lo que pondrá en marcha diversas acciones concretas que impulsen el desarrollo efectivo del proyecto.

Ya que la apuesta de Lung Ambition Alliance es acelerar en España el avance de los pacientes hacía un futuro con una mayor esperanza de vida y una calidad asistencial y de vida, mucho mejor. Siempre, trabajando junto a todos los actores implicados y bajo la premisa, basada en la evidencia, de que los pacientes diagnosticados en fases tempranas de la enfermedad tienen muchas más expectativas de supervivencia.

Además, y con el objetivo de lanzar un mensaje de esperanza a la sociedad, trasladando la importancia de un diagnóstico temprano y de cómo este puede incidir de forma directa en la supervivencia de los pacientes de cáncer de pulmón, Lung Ambition Alliance desarrollará durante este mes una campaña de sensibilización ciudadana a través de las redes sociales bajo el 'hashtag' '#CáncerDePulmOFF'.

Al analizar las mejoras logradas en otras enfermedades, surge un patrón claro. En todos los casos, varios grupos de interés se movilizaron en torno a una causa común. Este es el caso del cáncer de mama, donde hubo un consenso en la priorización de objetivos políticos; del VIH, donde hubo una definición conjunta de las metas terapéuticas; e incluso de la diabetes, con el acuerdo en la necesidad de un control basado en la comunidad. Este programa, trata de aunar esfuerzos para explorar y superar posibles obstáculos con una visión ambiciosa pero alcanzable: ofrecer un futuro prometedor a los pacientes de cáncer de pulmón.