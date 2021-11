Los profesionales del Hospital La Paz investigan el diagnóstico temprano y no invasivo de tumores cerebrales

El proyecto representa un "esfuerzo científico y tecnológico pionero a nivel internacional"

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales del Hospital Universitario La Paz investigan el diagnóstico temprano y no invasivo de tumores cerebrales con el proyecto 'Early molecular nanoDIAGnostics of Brain tumors using ImmunePET (DIAGBI)', que participan junto con otros investigadores nacionales.

En un comunicado, el centro hospitalario ha explicado que buscan desarrollar una nueva tecnología que permita el diagnóstico temprano y el seguimiento no invasivo de los tumores cerebrales más agresivos y con menor esperanza de vida para los pacientes, como son los glioblastomas.

Los glioblastomas suponen el tumor maligno más frecuente del sistema nervioso central en adultos (50-60%) y de peor pronóstico, son tumores de crecimiento rápido y con un alto nivel de malignidad presentando una supervivencia a 5 años del 5%.

Asimismo, los gliomas presentan una incidencia de unos 3-5/100.000 habitantes, por lo que son considerados una enfermedad rara. Su tratamiento no ha variado desde 2005 y comprende cirugía, radioterapia quimioterapia con temozolamida (TMZ). Aunque se hayan descrito nuevas alteraciones moleculares, éstas no han proporcionado una indicación clara de tratamiento de segunda línea.

Su diagnóstico requiere de la realización de biopsias del tejido tumoral, mediante neurocirugía, una operación que requiere planificación y que "resulta traumática" para los pacientes. Aunque, en otro tipo de tumores, ha sido posible aplicar técnicas inmuno-PET para la caracterización del tumor mediante anticuerpos ligados a radiotrazadores de Tomografía de Emisión de Positrones (PET), que permiten el diagnóstico del tumor sin necesidad de extraer el tejido.

Sin embargo, en los tumores cerebrales la barrera hematoencefálica, que protege al cerebro de la entrada de sustancias ajenas al cuerpo, ha impedido aplicar estas técnicas no invasivas. El proyecto DIAGBI quiere superar esta barrera mediante el uso de nanopartículas, capaces de penetrarla, que transporten las trazadores PET junto con los anticuerpos necesarios para la caracterización genética del tumor.

De esta manera, sería posible acelerar los tiempos de diagnóstico y seguimiento y evitar "difíciles y costosas" intervenciones de neurocirugía, donde se busca "mejorar y alargar" la calidad de vida de los pacientes y hacer un uso más eficiente de los recursos del Sistema de Salud.

La Paz atiende unos 40-50 casos al año en adultos, y se prevé que aproximadamente un 40% de ellos tengan la diana EGFRvIII para poder beneficiarse de la tecnología que se propone en este proyecto.

UN "ESFUERZO PIONERO" A NIVEL INTERNACIONAL

Este proyecto está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. La convocatoria de proyectos de I+D+i busca dar respuesta a "desafíos estratégicos" mediante la financiación de grandes proyectos, en los que participan un amplio número de investigadores que poseen competencias diversas.

En este sentido, representa un "esfuerzo científico y tecnológico pionero" a nivel internacional y para desarrollarlo, se han unido entidades punteras en la investigación médica y el desarrollo de productos biotecnológicos.

Algunos de ellos son el Instituto de Investigación del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ), que está liderado por la IP del proyecto Inmaculada Ibáñez de Cáceres junto los profesionales de los servicios de Neurocirugía, Anatomía Patológica y Oncología médica, que proporcionarán una metodología para la caracterización del glioblastoma con una alta sensibilidad.

El Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS) de la Universidad de Santiago de Compostela, que participa con los grupos de María José Alonso que diseñará y sintetizará nanotransportadores capaces de traspasar la barrera hematoencefálica transportando agentes inmuno-PET.

También estará Mibiopharm, liderado por el IP Pablo Aguiar, que desarrollará algoritmos de inteligencia artificial para el modelado farmacocinético y visualización de los agentes inmuno-PET.

La Fundación privada Institut d'investigacio Oncologica de Vall d'Hebron (VHIO), liderado por el IP Joan Seoane, que proporcionará modelos de glioblastoma para la experimentación in vitro e in vivo de la tecnología.

Finalmente, se sumarán la Fundación Hospital Universitari Vall d'Hebron - Instituto de Recerca, liderado por el IP Raúl Herance que facilitará radiotrazadores PET ligados a anticuerpos y NASASBIOTECH S.L., que proporcionará una tecnología innovadora ExoGAG para la carcaterización extravesicular de marcadores tumorales.