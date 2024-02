Por primera vez desde la pandemia se está cumpliendo el calendario de virus: ¡todo vuelve a su ser!

MADRID, 3 Feb. (EDIZIONES) -

La pandemia supuso un antes y un después en muchos aspectos. En el tema virus descolocó todo totalmente. Primero el SARS-CoV- 2 desplazó la actividad de muchos virus, como por ejemplo el de la gripe, con gran actividad todos los años; para después, 'volver un poco loco el calendario' y que, por ejemplo, en verano se vieran casos de gripe o de VRS en menores, cuando no era lo habitual para esas fechas.

Parece que todo está 'volviendo a su ser', y que los virus están recuperando la estacionalidad que les corresponde, su fecha de actividad en el calendario, para que nos entendamos, antes de la pandemia. Vuelven a actuar como lo hacían normalmente antes de que el SARS-CoV-2 irrumpiera en nuestras vidas, y así nos lo certifican en sendas entrevistas varias expertas a Infosalus.

En primer lugar, charlamos con Ángela Domínguez, del Grupo de Trabajo sobre Vacunas de la Sociedad Española de Epidemiología, quien admite que, efectivamente, sí se está recuperando esa estacionalidad de los virus.

"La gripe y los virus respiratorios, como el VRS, por ejemplo, antes de que apareciera el SARS-CoV-2 se presentaban en la estación fría y producían una epidemia cada uno. Primero más de VRS, y después cuando disminuía éste, empezaba la actividad más intensa de la gripe. En cualquier caso, se producía un pico de gripe cada temporada y otro de VRS", mantiene.

Dice que, con la pandemia esto se alteró, no circulaban el primer año más que el coronavirus, y no el resto de virus: "Esto se relacionó con un fenómeno de competencia entre virus, y con la circulación tan intensa del SARS CoV-2 los otros no tenían espacio, pero también influyeron las medidas que se adoptaron de contención".

La temporada pasada, según prosigue, hubo una circulación del virus de la gripe más atípica, empezó antes, no esperándose a últimos meses del año sino antes, y hubo una segunda ola al empezar el año.

No obstante, destaca que "todo está volviendo a la normalidad" y este año está teniendo lugar el "típico comportamiento" de las presentaciones epidémicas del VRS y de la gripe, que son los dos virus más destacables en esta época del año. "Comparten esta temporalidad con el SARS-CoV-2. Eso sí, éste último continúa causando casos de hospitalización e ingresos en la UCI. El coronavirus sigue actuando a lo largo del año, aunque de forma más acusada en los meses fríos", advierte la doctora Domínguez.

A TENER EN CUENTA: TENEMOS MENOS INMUNIDAD

Así, insiste en que los virus se están ya comportando como lo venían haciendo de forma habitual; si bien considera por otro lado que, al haber circulado menos los virus y al haber habido medidas de contención estamos menos inmunizados frente a los virus respiratorios que en otros años.

"Ha habido una actividad de gripe muy importante con las fiestas, donde se ha facilitado también mucho la transmisión y que la incidencia de gripe sea superior a la de otros años", subraya Domínguez, de la Sociedad Española de Epidemiología.

A su juicio, es importante que, a pesar de que ha empezado a disminuir la gripe, éste no se corresponde con un descenso en picado, sino que el virus circulará durante varias semanas más y, aunque sean casos más puntuales, avanza que en febrero y marzo es importante que quienes no se hayan vacunado y pertenezcan a colectivos vulnerables lo hagan. "Las personas con más riesgo de gripe grave es conveniente que se vacunen siempre", insiste esta especialista.

Mientras, en opinión de Teresa Cenarro, vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), con la pandemia hemos vivido una época de virus que no correspondía con lo habitual, ni con lo esperable para la época, y su sensación desde la consulta es que este otoño e invierno se está cumpliendo de nuevo el calendario de virus de antes de la pandemia.

"Primero el VRS, con sus respectivos procesos bronquiales. (...) Para octubre-noviembre, el virus parainfluenza, que provoca las laringitis. La gripe siempre venía en Navidades, y eso se está cumpliendo, y después de todas las navidades y reuniones está la gran eclosión de epidemia de gripe, que es lo que está pasando ahora", detalla.

Así, insiste la doctora Cenarro, en que se está cumpliendo todo el calendario de virus habitual, "todo lo que había antes de la pandemia". Ahora bien, esto también conlleva el que, consecuencia de la pandemia, y de las medidas preventivas implantadas, la inmunización frente a muchos virus se haya perdido, no sólo en los menores, sino también en los adultos, tal y como reconoce esta pediatra.

"Se está cumpliendo tal cual todo lo que pasaba antes de la gripe. Estamos volviendo a la normalidad vírica prepandémica, porque después de la COVID-19 hubo gripe en julio, pero este otoño-invierno, y desde luego el VRS ha sido un éxito porque se ha vacunado un porcentaje altísimo de niños, pero de la gripe no ha sido la vacunación tan alta", lamenta la doctora de la AEPap.

NO OLVIDAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN

Por su parte, Alfredo Corell, catedrático de Inmunología en la Universidad de Sevilla, y especialista en el Hospital Vírgen del Rocío considera en una entrevista con Infosalus que "sí hay estacionalidad" en cuanto a los virus de la gripe, el VRS, y los catarrales. "De hecho, si me apuras, ya la hubo el año pasado, en el invierno pasado, con un atasco en las Urgencias infantiles, Los virus de invierno al quitarnos las mascarillas vuelven", afirma este experto.

Además, dice que se le ha sumado una nueva variante de COVID-19 que es más contagiosa, y también la estacionalidad de la gripe que ha sido A, es decir, "una clínica más severa, que los virus tipo B que son los más habituales".

Asimismo, considera que también ha habido "cierta desidia vacunal", en la población general, o bien una campaña que no ha sido tan ágil o tasa de vacunación en cuanto a la de la gripe, porque en cuanto a la COVID-19 sólo se vacunan de los de riesgo y el resto no quiere volver a oír ni hablar de la vacuna.

En última instancia, insiste en la necesidad de aplicar las medidas que hemos aprendido en la pandemia para controlar esto y que unos test diagnósticos que se pueden hacer en casa que, si tienes la enfermedad y puedes trabajar en casa lo hagas, y si sales con mascarilla para proteger al entorno, además de emplearla en sitios con mucha aglomeración y hacer uso de higiene de manos. "Esto sirve para todos los virus y puede minimizar el impacto de las infecciones en invierno", concluye.