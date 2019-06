Prevenir el VIH, una asignatura pendiente en la mayoría de los países

Publicado 10/06/2019 15:13:23 CET

Expertos reunidos en el primer Congreso Virtual Iberoamericano en VIH-Sida, organizado en Madrid por MSD, con el aval científico del Grupo de Estudios del Sida-Seimc (Geicam), el Grupo Español de Alteraciones Metabólicas y Comorbilidades en pacientes con VIH (GEAM) y de Helios Salud, con el apoyo de la Red de Solidaridad Terapéutica Hospitalaria contra el Sida en España (Esther), han avisado de que se está "fracasando" en la prevención del VIH y abogan por unificar criterios para la Profilaxis Pre Exposición (PrEP).

Y es que, se estima que en el año 2017 se notificaron en España 3.381 nuevos casos de VIH y unas 100.000 en América Latina. La mayor parte de estas infecciones se suelen producir entre los hombres jóvenes que practican sexo con otros hombres, siendo la principal causa, a juicio de los expertos, la pérdida del miedo hacia esta enfermedad que hasta hace unos años era mortal y que actualmente, gracias a los nuevos tratamientos, se ha cronificado y los afectados tienen una calidad de vida similar a la de la población sana.

"En la actualidad el VIH no se visibiliza con su peor cara, por lo que parece que no es un problema. Además, cuando aparece ya se asume que hay tratamiento y que se van a poder vivir muchos años porque ya no mata. Es un error asumir esto, porque el VIH se sigue transmitiendo", ha comentado el consultor del servicio de Enfermedades Infecciosas del Instituto Clínic de Barcelona, Esteban Martínez.

Estas declaraciones han sido corroboradas por la directora del centro de atención al VIH Helios Salud de Buenos Aires (Argentina), Isabel Cassetti, quien ha recordado que las redes sociales están haciendo que las personas en mayor riesgo de contraer la infección puedan tener contactos sexuales con otras personas, por lo que aumenta el riesgo de infectarse tanto del VIH como de otras enfermedades de transmisión sexual.

"El mensaje de prevención no ha funcionado, los testeos han sido insuficientes, por lo que sería necesario hacérselos a todo el mundo en algún momento de su vida", ha señalado la doctora, para alertar de que aunque esta enfermedad ya se puede cronificar "tarde o temprano" aparece algún problema, ya que estos pacientes tienen un mayor riesgo a padecer una patología cardiovascular, diabetes o hipertensión, entre otras muchas.

Dicho esto, ambos doctores se han mostrado favorables a la implantación del PrEP en los sistemas sanitarios, siempre y cuando se unifiquen los criterios de atención. "No es un gasto sin fondo, sino que hay países europeos que ya lo tienen implantado y han demostrado que es una medida eficaz", ha apostillado el doctor Martínez.

Todos estos temas van a ser tratados durante el encuentro virtual, al que se han inscrito más de 2.500 personas y en el que, además, se analizará la relación entre el VIH y el envejecimiento, cómo afecta a las mujeres ser portadoras del virus, las nuevas opciones terapéuticas frente al mismo, o novedades sobre los objetivos '90-90-90' establecidos por ONUSIDA para contribuir al fin de la epidemia del sida.

"Creemos en el valor de la educación médica y la actualización permanente de conocimientos en biomedicina, y este congreso virtual es un buen ejemplo ya que conectamos el conocimiento para conseguir la misma finalidad compartida: salvar y mejorar vidas. Una tarea en la que todos los agentes del sector estamos comprometidos, en nuestro caso desde la apuesta por la investigación y el avance biomédico", ha dicho el director del área médica de Virología y Vacunas de MSD España, Manuel Cotarelo.

Finalmente, el director medical affairs de MSD Global, Fernando Bognar, ha informado de que la compañía está trabajando en varías líneas "clave" para desarrollar tratamientos que puedan mejorar la adherencia terapéutica, optimizar la tolerabilidad y seguridad a largo plazo, minimizar las interacciones farmacocinéticas, esperando tener un impacto en persistencia, inflamación crónica y otros aspectos "cruciales" en la patofisiología de esta enfermedad.