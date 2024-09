La prevalencia de miopía en niños de 5 a 7 años que usan las pantallas más de 3 horas fue del 20,7% en 2023

El confinamiento de la pandemia no ha hecho que la prevalencia de miopía en niños aumente, según experto



MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La prevalencia de miopía en niños de 5 a 7 años que usan las pantallas más de tres horas de media fue del 20,7 por ciento en 2023, superando la prevalencia media en esta franja de edad que, en este año, fue del 20,3 por ciento, según muestra el Barómetro de la Miopía entre 2016 y 2023, realizado por la Fundación Alain Afflelou y la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Los datos revelan que la prevalencia de miopía en España en niños de 5 a 7 años aumentó entre 2016 y 2020, año en el que se situaba en un 20 por ciento, pero que, en los últimos años, esta se ha mantenido estable a pesar del confinamiento por el Covid-19, con un 20,3 por ciento en 2023, ha explicado el profesor del departamento de Optometría y Visión de la Facultad de Óptica y Optometría de la UCM, Miguel Ángel Sánchez.

Así, el experto ha señalado que las horas de tiempo al aire libre, el tiempo en actividades de cerca y el uso de dispositivos digitales son factores que afectan a la prevalencia de miopía, sobre todo a edades tempranas.

En este sentido, la prevalencia de la miopía aumentó entre los niños que pasaban más tiempo realizando actividades de cerca o que usaban más de tres horas los dispositivos digitales, llegando al 20,7 por ciento, frente al 14,8 por ciento de los niños que estaban entre 0 y dos horas frente a las pantallas.

Asimismo, la prevalencia de miopía es mayor entre los niños que pasan menos tiempo realizando actividades al aire libre y, por tanto, están expuestos menos tiempo a la luz solar. Los niños que pasan menos de 1,6 horas al día en el aire libre tienen una prevalencia del 19,7 por ciento de padecer miopía, frente a los que pasan más de 2,7 horas, que tienen una prevalencia del 15,82 por ciento.

"Es importante tener en cuenta que el tiempo que pasan nuestros hijos haciendo actividades de cerca en interior y de lejos en exterior afecta al desarrollo y evolución de la miopía, por lo que debemos seguir concienciando de la importancia que tiene que los niños pasen menos de dos horas diarias al aire libre después del colegio, ejercitando su visión lejana, y que se limite el uso de dispositivos electrónicos", ha recalcado Miguel Ángel Sánchez.

Con respecto a las horas y la calidad del sueño, el estudio señala que no se han encontrado diferencias en la prevalencia de miopía en función de las horas de sueño o la hora de acostarse y levantarse de los niños. Tampoco se encontraron diferencias en cuanto a la calidad del sueño, siendo similar el porcentaje de miopes entre los niños que se despiertan varias veces por la noche y aquellos que duermen sin interrupciones.

Durante el confinamiento por la pandemia los niños pasaron menos tiempo al aire libre y más tiempo frente a las pantallas, pero los nuevos datos muestran que las tasas de miopía después de la pandemia se han mantenido estables sin un gran aumento. Según ha explicado el Miguel Ángel Sánchez, aún se desconocen las causas exactas de este hecho pero "probablemente se deba a la concienciación de la importancia de pasar tiempo al aire libre tras el confinamiento al que los niños fueron sometidos durante el Covid-19".

DIAGNÓSTICO PRECOZ PARA EVITAR EL AVANCE DE LA MIOPÍA

En este contexto, los expertos han incidido en la importancia de que los niños se realicen revisiones ópticas para detectar a tiempo la miopía y evitar que se desarrolle una miopía elevada, que es el "gran problema".

"Cuanto antes empiece la miopía hay mayor progresión, si empieza a los 7-8 años se podría llegar a las seis dioptrías", ha explicado Miguel Ángel resaltando que "cada dioptría importa" ya que "aumenta el riesgo de desarrollar patologías como las cataratas, que es cinco veces mayor a partir de seis dioptrías, o el desprendimiento de retina".

Así, la directora de formación de la Fundación Alain Afflelou, Ana Díaz, ha incidido en la importancia de que los padres lleven a sus hijos a realizarse revisiones ópticas ya que "hay niños que no son conscientes de que no ven bien porque no saben lo que es ver bien". "Hay que recomendar realizar un examen visual completo a los niños desde la edad primaria para poder hacer un seguimiento, para corregirlo o retrasar la evolución de la miopía", ha indicado.

"La miopía tiene factores genéticos y hereditarios que no podemos controlar, pero tiene factores ambientales que sí podemos controlar como el tiempo de los dispositivos que no debe ser mas de 30 minutos con descansos para mirar lejos, no estar con la tablet y las luces apagadas, es mejor que enciendan la luz para igualar la luminosidad, y mantener una distancia de 30 centímetros entre la hoja o la tablet, pueden ayudar a prevenir la miopía o su desarrollo", ha apuntado.

Por todo ello, la Fundación Alain Afflelou ha lanzado la 25º edición de la Campaña en favor de la salud visual infantil en las ópticas a través de la cual se están realizando revisiones gratuitas a todos los niños en edad escolar y entregando gafas graduadas de forma gratuita a aquellos niños de entre 5 y 7 años que las necesiten. Esta campaña estará activa hasta el 20 de octubre.