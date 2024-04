La presión familiar para adelgazar en la adolescencia afecta a la percepción de las personas en el futuro

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Bristol (Reino Unido) desvela que las personas que en la adolescencia se sintieron presionadas para adelgazar por la familia o los medios de comunicación son las que corren más riesgo de sufrir estigmatización interiorizada por su peso.

El estudio, publicado en 'The Lancet Regional Health Europe', también señala que las mujeres, las personas que no son heterosexuales y las que sufren desventajas socioeconómicas son propensas a sufrir este tipo de estigmatización por el peso.

El estigma interiorizado del peso se produce cuando las personas se aplican a sí mismas estereotipos negativos relacionados con la obesidad, como pensar que son menos atractivas, menos competentes o menos valiosas como personas debido a su peso.

Es la primera vez que un estudio utiliza una muestra amplia del Reino Unido para examinar quiénes corren mayor riesgo. En Inglaterra, aproximadamente una de cada cuatro personas padece obesidad, pero está muy estigmatizada. Los estereotipos negativos relacionados con la obesidad y la discriminación por el peso están muy extendidos en la sociedad.

Experimentar el estigma del peso es un importante problema de salud pública: las personas afectadas por el estigma del peso tienen más probabilidades de padecer mala salud mental, trastornos alimentarios y pueden retrasar la búsqueda de tratamiento médico. Sin embargo, poco se sabe sobre qué grupos de población corren mayor riesgo de sufrir estigmatización por el peso, ya que las investigaciones anteriores han utilizado muestras pequeñas y no representativas.

A partir de los datos de Bristol's Children of the 90s (también conocido como Avon Longitudinal Study of Parents and Children), este nuevo estudio examinó las diferencias en el estigma interiorizado sobre el peso en más de 4.000 personas de 31 años en función del sexo, la etnia, los factores socioeconómicos, la orientación sexual y las influencias familiares y sociales más amplias en la infancia y la adolescencia.

La investigación desveló que sentir presión por parte de la familia para perder peso, las burlas de los familiares relacionadas con el peso y sentir presión por parte de los medios de comunicación para perder peso en la adolescencia estaban relacionados con niveles más altos de estigma interiorizado sobre el peso a los 31 años, y esto no se explicaba por las diferencias en el índice de masa corporal (IMC). Ser víctima de acoso en la adolescencia (a los 17 años) y en la edad adulta (a los 23 años) también estaba relacionado de forma independiente con el estigma interiorizado hacia el peso a los 31 años.

LAS MUJERES Y LAS PERSONAS QUE NO SON HETEROSEXUALES CORREN MÁS RIESGO

El estudio también descubrió que existen claras diferencias en el estigma interiorizado sobre el peso entre otros grupos de población, que tampoco se explican por las diferencias en el IMC. Las mujeres y las personas que no se identificaban como heterosexuales corrían un mayor riesgo de sufrir estigma interiorizado por el peso. Las personas que han pasado más tiempo de sus 20 años como NEET (sin educación, empleo o formación), o cuyas madres tenían menos cualificaciones educativas, también corren más riesgo de internalizar el estigma del peso.

La investigadora de la Facultad de Medicina de Bristol y autora del estudio Amanda Hughes ha indicado que "el entorno familiar en la adolescencia, el acoso escolar y la presión para adelgazar ejercida por los medios de comunicación pueden tener repercusiones duraderas en la forma en que las personas se valoran a sí mismas en función de su peso cuando son adultas".

"Tenemos la oportunidad de reducir el estigma del peso y sus consecuencias cambiando la forma en que hablamos del peso en los medios de comunicación, en los espacios públicos y en las familias, y cómo respondemos al acoso en las escuelas, los lugares de trabajo y otros entornos", ha asegurado la especialista, quien ha añadido que "esto es crucial teniendo en cuenta lo comunes que son en muchas culturas de todo el mundo la presión para adelgazar y el acoso, el estigma y la discriminación relacionados con el peso".

Los investigadores planean ahora explorar en detalle los procesos psicológicos por los que estos factores sociales pueden influir en el estigma interiorizado sobre el peso.