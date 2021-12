El presidente de los médicos de Urgencias alerta de que sus servicios están "bastante llenos y con problemas serios"

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Tato Vázquez Lima, ha confirmado que los servicios de urgencias se encuentran "bastante llenos y con problemas serios" en estos momentos. "No podemos hablar de colapso, pero sí de que nuestro esfuerzo está siendo ingente", ha apostillado.

Así se ha pronunciado Vázquez en una entrevista ofrecida esta mañana en el programa Espejo Público. Ante la llegada de la variante ómicron, el doctor Vázquez ha recordado que "los servicios de Urgencias continúan trabajando al cien por cien, porque si bien la vacunación ha reducido las hospitalizaciones por Covid y los ingresos en UCIs, siguen existiendo otras patologías y personas que nos necesitan".

En este sentido, preguntado sobre la creación de la especialidad en Medicina de Urgencias y Emergencias, Vázquez ha comentado que "no hay novedades al respecto", si bien "hace un año y medio hubo una promesa sobre la mesa". "Me quiero dirigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque él sabe perfectamente quién ha estado en primera línea. Es momento de cuidarnos, no de dejarnos en el olvido", ha reclamado el presiente de SEMES.

Al hilo, ha explicado las tres razones principales por las que es necesaria la Especialidad de Urgencias y Emergencias en España, "el paciente, los profesionales, y el futuro".

"Los pacientes porque, si usted tiene un problema grave que pone en riesgo su vida, necesita un profesional competente, con una formación uniforme y homogénea que le proporcione una asistencia de calidad, y nosotros tenemos una formación basada en el voluntarismo", ha afirmado el doctor antes de reconocer que él mismo, con 30 años de formación en Medicina de Urgencias, "no podría ir a trabajar a Italia o Francia al no tener el título reconocido en España".

Por último, el doctor ha asegurado que "a casi un 15 por ciento de los estudiantes les gustaría realizar la Especialidad de Urgencias y Emergencias, pero como no la hay, hacen otra". A su juicio, esto "genera un enorme gasto, además de un agujero en esas especialidades que han escogido, sin contar con la autoformación posterior".