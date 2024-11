Qué precauciones deben tener los pacientes cardíacos en días de alta contaminación ambiental

MADRID, 18 Nov. (EDIZIONES) -

Un nuevo estudio realizado por investigadores cardíacos de Intermountain Health en Salt Lake City (Estados Unidos) descubre que los pacientes con enfermedades cardíacas, específicamente aquellos con insuficiencia cardíaca, son especialmente vulnerables a los impactos de la contaminación del aire y la mala calidad del aire y pueden tomar medidas para protegerse.

Los resultados del estudio, presentado el sábado en la conferencia internacional Scientific Sessions 2024 de la American Heart Association en Chicago (Estados Unidos), encontraron que dos marcadores inflamatorios, CCL27 (ligando 27 de quimiocina con motivo CC) e IL-18 (interleucina 18), estaban elevados en pacientes con insuficiencia cardíaca que estuvieron expuestos a una mala calidad del aire, pero no cambiaron en aquellos sin enfermedad cardíaca.

Esto indica que estos fenómenos de contaminación del aire suponen una mayor tensión para los organismos de los pacientes que ya tienen problemas cardíacos.

Si bien investigaciones anteriores han demostrado que las personas con algunas afecciones de salud crónicas, como insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, asma y EPOC, tienen dificultades durante los picos de contaminación del aire, el nuevo estudio de Intermountain Health demuestra que los niveles de inflamación cardíaca aumentan específicamente en las personas con enfermedades cardíacas durante períodos de mala calidad del aire.

"Estos biomarcadores aumentaron en respuesta a la contaminación del aire en personas que ya tenían enfermedades cardíacas, pero no en pacientes que no las tenían, lo que demuestra que los pacientes con insuficiencia cardíaca no son tan capaces de adaptarse a los cambios en el medio ambiente", especifica Benjamin Horne, investigador principal del estudio y profesor de investigación en Intermountain Health.

Para el estudio retrospectivo, los investigadores de Intermountain Health trabajaron con científicos de la Universidad de Stanford y la Escuela de Salud Pública de Harvard (también en Estados Unidos) para examinar la sangre de pacientes inscritos en el registro Intermountain INSPIRE, que recoge sangre y otras muestras biológicas, información médica y datos de laboratorio de individuos sanos y de aquellos que han sido diagnosticados con una variedad de condiciones médicas.

Los investigadores analizaron específicamente análisis de sangre en busca de 115 proteínas diferentes que son signos de una mayor inflamación en el cuerpo. Posteriormente, analizaron muestras de sangre de 44 pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y de 35 personas sin enfermedad cardíaca.

Se extrajo sangre en días con baja contaminación del aire, donde los niveles ambientales de PM 2,5 eran inferiores a 7 microgramos por metro cúbico (ug/m 3 ) de aire; los resultados de esas pruebas se compararon con las muestras realizadas a otras personas en días en los que la contaminación del aire alcanzó niveles de PM 2,5 de 20 ug/m 3 o más.

Estos picos fueron causados por el humo de los incendios forestales en el verano o durante una inversión invernal, donde la contaminación del aire queda atrapada cuando el aire cálido mantiene la contaminación más cerca del suelo. De esta forma, los investigadores descubrieron que dos marcadores inflamatorios (CCL27 e IL-18) estaban elevados en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero no cambiaban en aquellos sin enfermedad cardíaca, lo que indica que tales eventos de contaminación del aire ponen más tensión en los cuerpos de los pacientes que ya tienen problemas cardíacos.

Estos hallazgos "nos brindan información sobre los mecanismos que afectan a las personas con insuficiencia cardíaca que sufren inflamación y sugieren que no son tan capaces de responder a la inflamación aguda como las personas sanas", afirma el doctor Horne. Asimismo, agrega que los resultados del estudio sugieren que los pacientes con insuficiencia cardíaca necesitan tomar precauciones adicionales durante los períodos en que la contaminación del aire es alta.

Por este motivo, es importante que las personas con cardiopatías conocidas, incluidas aquellas a las que se les ha diagnosticado insuficiencia cardíaca, sean especialmente cautelosas durante los períodos de mala calidad del aire.

Esto incluye hacer ejercicio en espacios cerrados, asegurarse de tomar los medicamentos recetados y evitar zonas como carreteras y autopistas donde hay mucho más tráfico y contaminación