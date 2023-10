¿Cómo potenciar nuestra inteligencia? ¿Qué la limita? ¿Y por qué nos falla? ¿Cómo nos puede afectar la IA?

MADRID, 26 Oct. (EDIZIONES) -

Manuel Martín-Loeches (Alcalá de Henares, 1964) es catedrático de Psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Psicobiología por dicha universidad. Acaba de publicar con Destino '¿De qué nos sirve ser tan listos?', un manual en el que aborda los diferentes aspectos que ciernen sobre la inteligencia humana, sus características, fallos y posibles amenazas.

En este último aspecto se enmarca la Inteligencia Artificial (IA), hoy tan de moda, y un ámbito sobre el que diversos colectivos ya están dando la voz de alarma. Le preguntamos sobre el mismo, si es cierto que esta nueva tecnología puede resultar peligrosa para el ser humano, para su inteligencia, a lo que él responde con rotundidad: "Lo que me dan miedo son las personas que están detrás de la IA. Ésta nos está ayudando a tomar buenas decisiones. No cae en sesgos en los que sí caemos los humanos. No tiene emociones, y por tanto, no hay que tenerle miedo, no tiene ambición de dominar el mundo".

La IA no hace nada que no le pidas, según prosigue, a la vez que indica que "no tiene motivación, no tiene emociones, ni impulso", sino que se limita a responder a preguntas y por tanto, "no querrá tener ni orgullo, ni prestigio, ni poder", matiza.

Ahora bien, este investigador sí afirma que "hay que ser realistas" y la IA será una herramienta para conseguir muchas cosas. "Y entonces a quien esté detrás utilizándola es a quien debemos tenerle miedo. Miedo a la IA en absoluto. Está siendo muy útil, y cada vez lo será más", insiste este experto.

Aquí pone el ejemplo de los cuchillos, unos elementos peligrosos que todos tenemos en casa, que son necesarios, pero que dependiendo del uso que les demos pueden ser muy peligrosos (pueden matar). "Los cuchillos hay que usarlos bien. Si alguien malicioso puede usarlos de mala manera puede matar, pero son necesarios y por eso no debemos dejarlos sin utilizar", advierte Martín-Loeches.

POR QUÉ FALLA NUESTRA INTELIGENCIA

Así, mantiene que nuestra capacidad intelectual nos ha llevado a la luna pero falla, y todo fruto de sesgos, de errores en el pensamiento, de emociones, o de impulsividad: "Fallamos porque no buscamos la verdad, sino una verdad, no necesariamente la verdad, y en cuanto encontramos una explicación satisfactoria, aunque no sea cierta, un poco por las prisas limitamos nuestra inteligencia. Siendo conscientes superaremos muchos fallos y sesgos de nuestra inteligencia".

Querer ahorrarnos tiempo y ser inteligentes o usar toda nuestra inteligencia representa mucho esfuerzo para nosotros, es muy cansado, según reconoce, y de ahí defiende el darnos tiempo para tomar las decisiones.

"Una definición universal de inteligencia sería la capacidad de tener un comportamiento flexible. Es decir, es aquello que utilizas cuando no sabes qué hacer. De todos los comportamientos del ser humano, hay algunos instintivos como reacciones reflejos o automatismos; y por otro lado tenemos conductas flexibles que nos llevan a buscar opciones novedosas y pueden cambiar, y esta es la que define la inteligencia, es la posibilidad de encontrar soluciones nuevas a problemas nuevos", agrega.

EL PAPEL DE LA GENÉTICA EN NUESTRA INTELIGENCIA

Destaca después que somos más o menos listos en un 80% por nuestra genética. Eso sí, sí avisa de que "por mucha genética con la que vengamos al mundo, para una inteligencia elevada si no hay ambiente no hay nada que hacer".

Sostiene que para una mayor inteligencia humana influye la educación que se haya recibido, las experiencias vividas, la alimentación que se siga, así como los afectos emocionales con los que te rodeas. "Cuando se hacen estudios de gemelos idénticos criados de forma separada se observa que se parecen más en inteligencia que aquellos hermanos que no son gemelos y que se han criado juntos; luego el componente genético es más importante y nos hace más listos", agrega.

Se ha establecido una puntuación promedio, el 100 de Cociente Intelectual y dice que es la media. "No hay más o menos gente lista, sino que la mayor parte de las personas están en torno a ese número, y después que se salgan de ese número, por ejemplo 130 (superdotados) hay bastantes menos, menos del 15% de la población", apunta.

"Somos todos los seres humanos bastantes listos", reconoce igualmente este catedrático de Psicobiología, ahora bien, lamenta que no lo estamos aprovechando. "La inteligencia no surgió para fabricar aviones o llevarnos a la luna, para resolver problemas técnicos o del conocimiento del mundo, sino para movernos en sociedad. Y esto implica que necesitamos historias. Al cerebro no le interesa la verdad por muy inteligente que sea, le interesan realidades que pueden ser falsas o inventadas, a sabiendas o no, pero que le reconfortan, aunque no lo sea, ya que le resultan explicaciones suficientes, y esto hace que no explotemos todo nuestro potencial y falle nuestra inteligencia", remarca.

Martín-Loeches afirma resalta además el papel del cerebro en todo esto, base de la inteligencia humana, y de las 86.0000 millones de neuronas y de las decenas de miles de conexiones que hay entre ellas. ¿Cómo potenciar nuestra inteligencia? Este experto manifiesta que la 'fórmula general' se basa en tomar tiempo, en darnos tiempo para pensar las cosas y nunca quedarnos con las explicaciones parciales; algo que implica a varios campos, según señala, como la justicia, los diagnósticos médicos, por citar algunos.