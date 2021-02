¿Es posible hablar con una persona que está dormida?

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación acaba de demostrar que es posible mantener un diálogo en tiempo real con una persona que está soñando mientras duerme, según publican en la revista 'Current Biology'.

Aunque los sueños suponen una "desconexión" de la realidad y, por tanto, podría esperar que sea imposible que una persona en medio de un sueño vivido pueda recibir preguntas y brindarles respuestas. Sin embargo, el nuevo estudio ha demostrado que, de hecho, pueden.

"Descubrimos que las personas en el sueño REM pueden interactuar con un experimentador y participar en una comunicación en tiempo real --explica el autor principal Ken Paller, de la Universidad Northwestern, en Estados Unidos--. También demostramos que las personas mientras sueñan son capaces de comprender preguntas, participar en operaciones de memoria de trabajo y producir respuestas".

"La mayoría de la gente podría predecir que esto no sería posible, que la gente se despertaría cuando se le hiciera una pregunta o no respondería, y ciertamente no comprendería una pregunta sin interpretarla mal", continúa.

Si bien los sueños son una experiencia común, los científicos aún no los han explicado adecuadamente. Confiar en el relato de sueños de una persona también está plagado de distorsiones y detalles olvidados. Entonces, Paller y sus colegas decidieron intentar comunicarse con las personas durante los sueños lúcidos.

"Nuestro objetivo experimental es similar a encontrar una manera de hablar con un astronauta que está en otro mundo, pero en este caso el mundo está completamente fabricado sobre la base de los recuerdos almacenados en el cerebro", escriben los investigadores.

Se dieron cuenta de que encontrar un medio para comunicarse podría abrir la puerta en futuras investigaciones para aprender más sobre los sueños, la memoria y cómo el almacenamiento de la memoria depende del sueño, señalan.

Los investigadores estudiaron a 36 personas que tenían como objetivo tener un sueño lúcido, en el que una persona es consciente de que está soñando. El artículo es inusual en el sentido de que incluye cuatro experimentos realizados de forma independiente utilizando diferentes enfoques para lograr un objetivo similar.

Además del grupo de la Universidad Northwestern, un grupo realizó estudios en la Universidad de la Sorbona en Francia; otro en la Universidad de Osnabrück, en Alemania, y otro en el Centro Médico de la Universidad Radboud, en los Países Bajos.

"Reunimos los resultados porque sentimos que la combinación de los resultados de cuatro laboratorios diferentes que utilizan enfoques diferentes da fe más convincente de la realidad de este fenómeno de comunicación bidireccional --añade Karen Konkoly, estudiante de doctorado en la Universidad Northwestern y primera autora--. De esta manera, vemos que se pueden utilizar diferentes medios para comunicarse".

Uno de los individuos que tuvo éxito con la comunicación bidireccional tenía narcolepsia y frecuentes sueños lúcidos. Entre los demás, algunos tenían mucha experiencia en sueños lúcidos y otros no. En general, los investigadores encontraron que era posible que las personas siguieran instrucciones mientras soñaban, hicieran cálculos matemáticos simples, respondieran preguntas de sí o no o distinguieran la diferencia entre diferentes estímulos sensoriales. Podrían responder usando movimientos oculares o contrayendo los músculos faciales. Los investigadores se refieren a él como "sueños interactivos".

Konkoly dice que los estudios futuros sobre los sueños podrían usar estos mismos métodos para evaluar las habilidades cognitivas durante los sueños versus la vigilia. También podrían ayudar a verificar la precisión de los informes de sueños posteriores al despertar.

Fuera del laboratorio, los métodos podrían usarse para ayudar a las personas de varias maneras, como resolver problemas durante el sueño u ofrecer a quienes sufren pesadillas formas novedosas de afrontar la situación.

Los experimentos de seguimiento llevados a cabo por miembros de los cuatro equipos de investigación tienen como objetivo aprender más sobre las conexiones entre el sueño y el procesamiento de la memoria, y sobre cómo los sueños pueden arrojar luz sobre este procesamiento de la memoria.