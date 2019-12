Los portadores de 'C. difficile' son una fuente común de infecciones en centros sanitarios

Publicado 12/12/2019 7:04:44 CET

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una investigación descubrió que casi uno de cada diez pacientes ingresados en un hospital de Nueva York sin síntomas de diarrea son portadores de 'Clostridioides difficile (C. diff)', lo que sugiere que las infecciones se originan fuera del hospital más a menudo de lo que se pensaba, según un estudio publicado en 'Infection Control & Hospital Epidemiology', la revista de la Society for Healthcare Epidemiology of America.

Los resultados sugieren que los hospitales y otras instalaciones de atención médica podrían considerar la identificación de portadores de 'C. diff' como una estrategia para prevenir la propagación de la infección. "En general, se supone que los pacientes contraen la bacteria durante su estancia en el hospital --señala Sarah Baron, autora principal y directora de mejora de la calidad de pacientes hospitalizados en el Departamento de Medicina del Sistema de Salud Montefiore--. Sin embargo, cuando evaluamos a pacientes ingresados en el hospital, descubrimos que muchos de ellos llevaban la bacteria que ya causa esta diarrea en sus cuerpos y a menudo desarrollaron la infección".

Los investigadores de Montefiore evaluaron a 220 pacientes que no mostraron síntomas de infección por 'C. diff' cuando ingresaron entre julio de 2017 y marzo de 2018. Las muestras perirrectales se completaron dentro de las 24 horas posteriores al ingreso, y los pacientes fueron seguidos durante seis meses. Al ingreso, 21 pacientes fueron identificados como portadores. En seis meses, el 38 por ciento de los portadores progresaron a infección sintomática por 'C. diff' en comparación con solo el 2 por ciento de los no portadores.

El estudio también sugiere que hay un gran grupo de personas que portan el organismo sin saberlo y pueden transmitirlo a otros y / o desarrollar una infección ellos mismos, destaca Baron, que también es profesora asistente de Medicina en el Colegio de Medicina Albert Einstein.

"Estos hallazgos podrían significar que podemos predecir quién desarrollará 'C. diff' e intentar detenerlo antes de que comience --aventura Baron--. Se necesita más trabajo para determinar cómo podemos proteger a todos, incluso a los pacientes que ya tienen la bacteria en sus dos puntos, del desarrollo de esta peligrosa forma de diarrea".