La polución por plomo lastró el cociente intelectual en la era romana

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Registros de contaminación atmósferica preservados en hielo del Ártico han permitido identificar periodos de polucíon por plomo en el Imperio Romano y cómo pudo haber afectado a la población.

La exposición al plomo es responsable de una variedad de impactos en la salud humana, e incluso niveles relativamente bajos afectan el desarrollo cognitivo de los niños.

Un estudio del Desert Research Institute, publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', examinó tres registros de núcleos de hielo para identificar los niveles de contaminación por plomo en el Ártico entre el 500 a. C. y el 600 d. C. Esta era abarca el ascenso de la República Romana hasta la caída del Imperio Romano, y el estudio se centra en el apogeo del Imperio de aproximadamente 200 años llamado Pax Romana.

Los isótopos de plomo permitieron al equipo de investigación identificar las operaciones de minería y fundición en toda Europa como la fuente probable de contaminación durante este período. El modelado informático avanzado del movimiento atmosférico produjo mapas de los niveles de contaminación atmosférica por plomo en toda Europa. En combinación con la investigación que vincula la exposición al plomo con el deterioro cognitivo, el equipo de investigación también identificó probables reducciones en los niveles de CI (cociente intelectual) de al menos 2 a 3 puntos entre la población europea.

CAPAS DE HIELO MILENARIAS

"Este es el primer estudio que toma un registro de contaminación de un núcleo de hielo y lo invierte para obtener concentraciones atmosféricas de contaminación y luego evaluar los impactos humanos", dice en un comunicado Joe McConnell, profesor de investigación de hidrología en DRI y autor principal del estudio. "La idea de que podamos hacer esto hace 2.000 años es bastante novedosa y emocionante".

El Laboratorio de Núcleos de Hielo de McConnell en DRI ha pasado décadas examinando núcleos de hielo de lugares como Groenlandia y la Antártida, donde se han acumulado capas de hielo durante milenios.

Utilizando enormes taladros, extraen minuciosamente columnas de hielo de hasta 11.000 pies (3.400 metros) de largo, alcanzando profundidades más distantes de la historia de la Tierra con cada pulgada. El equipo de McConnell crea cronologías precisas utilizando registros de erupciones volcánicas bien datadas, que sellan el registro de hielo como postales del pasado.

Las burbujas de gas atrapadas en el hielo ofrecen información sobre la atmósfera de épocas pasadas, mientras que contaminantes como el plomo pueden utilizarse para interpretar la actividad minera e industrial.

McConnell comenzó a desarrollar métodos para crear registros de plomo muy detallados en el hielo hace más de veinte años, cuando los aplicó a la historia más reciente.

Cuando los arqueólogos e historiadores se enteraron de este trabajo, se acercaron a él con la esperanza de aplicar estas nuevas técnicas al período romano, buscando respuestas a preguntas históricas persistentes.

"La investigación resultante cambió nuestra comprensión de la época al encontrar vínculos precisos entre los registros de contaminación por plomo y eventos históricos como la disminución de la población asociada con plagas y pandemias periódicas", agrega el coautor e historiador antiguo Andrew Wilson de la Universidad de Oxford.

La contaminación por plomo en la antigüedad se originó en gran medida en la minería de plata, mediante la cual el mineral galena, rico en plomo, se fundía para extraer plata. Por cada onza de plata obtenida, este proceso producía miles de onzas de plomo, gran parte del cual se liberaba a la atmósfera.

"Una reducción del coeficiente intelectual de 2 a 3 puntos no parece mucho, pero cuando se aplica a prácticamente toda la población europea, es algo muy importante", añadió Wilson.

El estudio descubrió que la contaminación atmosférica por plomo comenzó durante la Edad del Hierro y alcanzó un pico a fines del siglo II a. C. en el apogeo de la República romana. Luego disminuyó drásticamente durante el siglo I a. C., durante la crisis de la República romana, antes de aumentar alrededor del año 15 a. C., tras el ascenso del Imperio Romano.

La contaminación por plomo se mantuvo alta hasta la plaga Antonina, entre los años 165 y 180 d. C., que afectó gravemente al Imperio Romano. No fue hasta la Alta Edad Media, a principios del segundo milenio d. C., cuando la contaminación por plomo en el Ártico superó los altos niveles sostenidos del Imperio Romano. Según la investigación, durante los casi 200 años de apogeo del Imperio Romano se liberaron a la atmósfera más de 500 kilotones de plomo.