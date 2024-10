¿Podría estar resurgiendo el escorbuto?

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El flagelo del escorbuto, causado por la deficiencia de vitamina C, puede estar resurgiendo en medio de la crisis del coste de la vida y el aumento de la cirugía de pérdida de peso (bariátrica), sugiere un grupo de médicos en la revista 'BMJ Case Reports', después de tratar a un hombre de mediana edad con la afección. El reportaje lo firma Andrew Dermawan, del Hospital Sir Charles Gairdner, Nedlands, Australia Occidental, Australia.

El escorbuto es tratable, pero como es una enfermedad del pasado, asociada primero a los marineros durante la era del Renacimiento, puede confundirse con otras afecciones, especialmente vasos sanguíneos inflamados (vasculitis), con riesgo potencial de sangrado fatal si no se trata, destacan los autores. Los síntomas pueden aparecer incluso un mes después de una ingesta diaria de menos de 10 mg de vitamina C.

Los autores trataron a un hombre de mediana edad cuyas piernas estaban cubiertas de diminutos y dolorosos puntos de color marrón rojizo, parecidos a un sarpullido. También había sangre en su orina y estaba anémico. Los análisis de sangre y de enfermedades inflamatorias y autoinmunes dieron negativo, y los escáneres no revelaron evidencia de hemorragia interna. Asimismo, una biopsia de piel no arrojó pistas diagnósticas.

Su sarpullido siguió propagándose mientras estuvo hospitalizado. Y otros interrogatorios revelaron que no tenía dinero y descuidaba su dieta, comiendo pocas frutas y verduras. Comentó que, a veces, se saltaba comidas por completo. También había dejado de tomar los suplementos nutricionales que le habían recetado después de una cirugía de pérdida de peso anterior, porque no podía pagarlos.

Los análisis de sangre para evaluar su estado nutricional general indicaron que no había niveles detectables de vitamina C y que había niveles muy bajos de otros nutrientes clave. Se le diagnosticó escorbuto y se le trató con vitamina C (1.000 mg) a diario, vitamina D3, ácido fólico y suplementos multivitamínicos, tras lo cual desaparecieron el doloroso sarpullido y otros síntomas.

Éste es sólo un informe de caso, y aunque no está claro cuál es la prevalencia actual del escorbuto, todavía es relativamente raro. Pero los autores señalan: "El escorbuto todavía se considera una enfermedad del pasado, especialmente en los países desarrollados". El aumento del coste de la vida también dificulta que las familias puedan permitirse alimentos nutritivos de buena calidad, mientras que ha habido numerosos informes de escorbuto derivados de complicaciones posteriores a la cirugía bariátrica, añaden.

Otros factores de riesgo del escorbuto incluyen el alcoholismo, el tabaquismo, los trastornos alimentarios, los bajos ingresos familiares, la obesidad, la diálisis renal y los medicamentos que interfieren con la absorción de vitamina C, como los esteroides y los que frenan la producción de ácido estomacal (inhibidores de la bomba de protones), destacan.

"Nuestro paciente tenía múltiples factores de riesgo, a saber, malos hábitos alimentarios, obesidad, cirugía bariátrica previa, uso de inhibidores de la bomba de protones y un estatus de bajos ingresos. Su historial de deficiencias de hierro, vitamina D y folato también fueron pistas de su deficiencia nutricional subyacente", concluyen.