Podólogos recomiendan no pasar más de 2 horas sentados en casa para evitar problemas circulatorios

VALÈNCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) recomienda a los ciudadanos ante la situación de confinamiento derivada de la expansión del coronavirus no pasar más de dos horas sentados para evitar problemas circulatorios.

Así lo ha indicado en un comunicado en el que también aconseja desinfectar o lavar bien los pies, si se camina descalzo por casa porque podrían convertirse en una posible vía de contagio.

"Aunque sabemos que es más complicado, tal cual está la situación actual, toda prevención es poca. Por este motivo hemos querido informar de que si se camina descalzo es necesario desinfectar los pies porque si los tocamos con las manos y las mismas las llevamos a la cara, también podría convertirse en una forma de contagio", ha señalado la presidenta del ICOPCV, Maite García.

Ante la necesidad de estar más tiempo en casa para reducir contagios, los podólogos inciden en la importancia de no pasar muchas horas sentados para evitar que se dificulte el retorno venoso de los pies y, por ello, caminar por casa con frecuencia.

"Si pasamos muchas horas sentados, la consecuencia más habitual es que se produzca hinchazón de los pies, algo normal producido por la falta de movimiento. En el caso de las personas mayores hay que estar especialmente atentos porque esta hinchazón no habitual podría ser un signo de una trombosis venosa profunda. Si se pasan más de 4 horas sentado sin moverse podría producirse un trombo por la falta de movimiento que estancaría la sangre en las piernas", ha explicado.

Por ello, aconsejan no pasar más de dos horas sentados y caminar por casa, así como estirar las piernas; no cruzar las piernas; utilizar ropa cómoda para estar por casa que no oprima ni dificulte la circulación; utilizar un calzado cómodo y que de sujeción al pie sin apretarlo; usar medias de compresión en personas con problemas circulatorios; beber periódicamente líquidos para mejorar el movimiento sanguíneo, y ejercitar las piernas al estar sentados con rotaciones de tobillos para mejorar la circulación.