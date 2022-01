El poder del ejercicio moderado: 4 horas a la semana contra el Parkinson prematuro

Archivo - Young and senior sportswoman running

Archivo - Young and senior sportswoman running - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / DAVID PEREIRAS

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio sugiere que las personas con enfermedad de Parkinson en etapa inicial que hacen regularmente de una a dos horas de ejercicio moderado dos veces por semana, como caminar o trabajar en el jardín, pueden tener menos problemas para mantener el equilibrio, caminar y hacer las actividades diarias más adelante, según publican su autores en la edición en línea de 'Neurology', la revista médica de la Academia Estadounidense de Neurología.

Los investigadores descubrieron que aquellos que hicieron ejercicio regularmente durante cinco años obtuvieron mejores resultados en las pruebas cognitivas y tuvieron una progresión más lenta de la enfermedad en varios aspectos.

"Nuestros resultados son emocionantes, porque sugieren que tal vez nunca sea demasiado tarde para que alguien con Parkinson comience un programa de ejercicios para mejorar el curso de su enfermedad --resalta el autor del estudio, Kazuto Tsukita, de la Universidad de Kyoto, en Japón--. Eso es porque encontramos que para retrasar la progresión de la enfermedad, era más importante para las personas con Parkinson mantener un programa de ejercicios que ser activo al principio de la enfermedad".

El estudio analizó a 237 personas con Parkinson en fase inicial. Tenían una edad media de 63 años y fueron seguidos por los investigadores durante hasta seis años.

Los niveles de ejercicio de los participantes al comienzo del estudio se determinaron utilizando un cuestionario que mide el tiempo y la intensidad durante la semana anterior de la actividad de ocio, como caminar y montar en bicicleta; la actividad doméstica, como la jardinería; y la actividad ocupacional, como el cuidado de los demás. Se utilizaron pruebas cognitivas comunes para medir las habilidades verbales y de memoria de las personas y el tiempo que tardaban en completar las tareas mentales.

Descubrieron que el nivel de actividad física de las personas al comienzo del estudio no estaba asociado con la progresión de su Parkinson más adelante. En cambio, encontraron que era más importante mantener la actividad física a lo largo del tiempo. No obstante, precisan que el estudio no prueba que mantener un programa de ejercicios retrasará los efectos del Parkinson, sino que muestra una asociación.

Las personas que hacían al menos cuatro horas semanales de ejercicio moderado a vigoroso, como caminar o bailar, tenían un declive más lento en el equilibrio y la marcha cinco años después, en comparación con los que no hacían tanto ejercicio.

Los investigadores utilizaron una prueba común para calificar los síntomas de Parkinson de cada persona en una escala de cero a cuatro, donde las puntuaciones más altas indican un deterioro más severo.

Las personas que hicieron niveles de ejercicio moderado a vigoroso por debajo del promedio, o menos de una o dos horas, una o dos veces por semana, aumentaron de una puntuación promedio de 1,4 a 3,7 en seis años. En comparación con los que hacían un ejercicio moderado o intenso por encima de la media, la puntuación media pasó de 1,4 a 3,0 durante ese tiempo.

Una de las pruebas cognitivas que utilizaron los investigadores fue una prueba común de papel y lápiz utilizada para medir la velocidad de procesamiento mental. La prueba da al participante 90 segundos para emparejar números con figuras geométricas y tiene una puntuación máxima posible de 110.

Las personas que trabajaban menos de 15,5 horas a la semana, de media, bajaron de un 44 a un 40 en la prueba seis años después. Esto se compara con el descenso medio de una puntuación de 44 a 43 de los que trabajaron más de 15,5 horas durante el mismo periodo.

"Aunque los medicamentos pueden proporcionar a las personas con Parkinson un cierto alivio de los síntomas, no han demostrado que ralenticen la progresión de la enfermedad --precisa Tsukita--. Encontramos que la actividad física regular, incluyendo las tareas domésticas y el ejercicio moderado, puede realmente mejorar el curso de la enfermedad a largo plazo. Lo mejor de todo es que el ejercicio es de bajo coste y tiene pocos efectos secundarios".