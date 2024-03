La pobreza reduce las reservas ováricas de las mujeres

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio, publicado en 'Menopause', la revista de The Menopause Society, señala que la exposición a la pobreza en la zona de residencia aumenta el nivel de hormona antimulleriana de la mujer para causar potencialmente una mayor pérdida de folículos ováricos con el tiempo.

En este sentido, el adelanto de la menopausia se asocia a diversas consecuencias para la salud, como osteoporosis, trastornos neurológicos, enfermedades cardiovasculares y mortalidad. Las pruebas sugieren que el agotamiento de la reserva de folículos ováricos conduce a la menopausia. Ahora, este nuevo estudio propone que las desventajas del vecindario pueden afectar a la reserva ovárica y al momento de la menopausia.

No es el primer estudio que relaciona el estatus socioeconómico con la reserva ovárica y el adelanto de la menopausia. Por ejemplo, en el estudio 'Study of Women's Health Across the Nation' (Estudio de la salud de la mujer en todo el país), un menor nivel educativo y el desempleo se asociaron con una menopausia más temprana, independientemente de la raza o etnia, el tabaquismo, el uso de anticonceptivos, la paridad, el estado civil y los antecedentes de cardiopatías.

Lo que hace único a este nuevo estudio, en el que participaron más de 1.000 mujeres premenopáusicas sanas, es que se centra en el efecto de las desventajas socioeconómicas a nivel de vecindario. En concreto, se analizó la exposición agregada a la pobreza del vecindario a lo largo de la edad adulta en relación con la reserva ovárica indexada por los niveles de hormona antimülleriana y el recuento de folículos antrales.

Las conclusiones de este estudio, así como futuras investigaciones relacionadas, tienen importantes implicaciones para la salud y el bienestar de las mujeres en general, ya que pueden señalar áreas de posible intervención.

"Este estudio pone de relieve el efecto potencial de la adversidad en las primeras etapas de la vida, y en concreto la pobreza del vecindario, sobre la reserva ovárica, que a su vez tiene implicaciones para el momento de aparición de la menopausia y el riesgo de padecer enfermedades del envejecimiento. Estos hallazgos contribuyen a comprender mejor el efecto adverso del estrés psicológico sobre la salud reproductiva", ha afirmado la directora médica de The Menopause Society, Stephanie Faubion.