El plasma convaleciente reduce la mortalidad en pacientes con Covid-19 y síndrome de distrés

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

En un estudio publicado en 'The New England Journal of Medicine', clínicos e investigadores del CHU de Lieja y de la Universidad de Lieja (Bélgica) han demostrado que la administración de plasma tomado de donantes convalecientes tras una infección por Sars-CoV-2 a pacientes aquejados de síndrome de distrés respiratorio agudo que precisaron ventilación mecánica artificial redujo significativamente la mortalidad, en concreto en un 10 por ciento.

En el ensayo aleatorizado participaron 17 unidades de cuidados intensivos de hospitales belgas. Incluyó un total de 475 pacientes durante las diferentes oleadas de Covid-19, desde octubre de 2020 hasta marzo de 2022. Un grupo de 237 pacientes recibió plasma convaleciente, mientras que los 238 restantes recibieron atención estándar.

La reducción de la mortalidad observada en el día 28 fue de alrededor del 10 por ciento en el grupo de pacientes que recibieron plasma convaleciente hasta cinco días después de la administración de ventilación mecánica invasiva (es decir, mediante intubación endotraqueal). En este grupo, el 35 por ciento de los pacientes fallecieron, frente al 45 por ciento en el grupo de pacientes que recibieron cuidados estándar. El efecto en la reducción de la mortalidad se observó más concretamente en los pacientes que recibieron plasma de convalecencia durante las primeras 48 horas tras ser sometidos a asistencia respiratoria artificial.

Gracias a la colaboración de la Cruz Roja belga y de los laboratorios de la KULeuven, UAntwerpen y ULiège, las unidades de cuidados intensivos de los hospitales asociados al estudio pudieron utilizar plasma convaleciente con títulos elevados de anticuerpos neutralizantes, de 1/320 para el 82 por ciento de los pacientes y de 1/160 para el 17 por ciento restante.

Durante la pandemia de Covid-19 se realizaron varios ensayos médicos en todo el mundo utilizando plasma de convalecencia, pero este estudio es el primero que se centra específicamente en los efectos sobre los pacientes de mayor riesgo, aquellos con dificultad respiratoria aguda que requieren asistencia respiratoria artificial.

"Por primera vez, hemos demostrado el valor terapéutico del plasma convaleciente para mejorar el pésimo pronóstico vital de estos pacientes. La reducción de la mortalidad, del orden del 10 por ciento, es particularmente notable en los pacientes a los que se administró plasma de convalecencia rápidamente tras el inicio de la ventilación respiratoria artificial", ha explica el jefe de la unidad de cuidados intensivos del CHU de Lieja y profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lieja, responsable y primer autor del estudio, Benoît Misset.

"Este estudio documenta y confirma el valor del plasma de convalecientes para la inmunización pasiva contra las formas más graves de Covid-19, pero también contra posibles variantes futuras más patógenas y posiblemente en caso de futuras pandemias", ha añadido el investigador.