Pilar Marco, Fernando Artalejo y Didac Mauricio, nuevas direcciones científicas en el Consorcio CIBER

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), dependiente del Instituto de Salud Carlos III, ha renovado las direcciones científicas de tres de sus 13 áreas temáticas con Pilar Marco como nueva responsable del CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN), Fernando Artalejo, responsable del CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) y Didac Mauricio, responsable del CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM).

Las nuevas direcciones científicas han sido nombradas este 20 de junio en el Consejo Rector del CIBER, órgano de gobierno del Consorcio donde se representan todas las instituciones que lo forman, y toman relevo de Ramón Martínez (CIBER-BBN), Marina Pollán (CIBERESP) y Eduard Montanya (CIBERDEM), quienes han estado al frente de estas áreas CIBER en los últimos años desarrollando una gran labor en la estrategia científica.

La directora científica del área de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina del CIBER, Pilar Marco, es profesora de investigación del CSIC, directora del grupo de investigación de Nanobiotecnología para el Diagnóstico y del Custom Antibody Service, U2 de NANBIOSIS, y coordinadora del Programa de Investigación en Nanomedicina del CIBER-BBN. También es coordinadora de la Iniciativa Estratégica de Diagnóstico de la PTI+ Salud Global y miembro del Comité Técnico del Centro Nacional de Certificación de Productos Sanitarios.

Considerada una referencia internacional en el ámbito de las tecnologías basadas en anticuerpos y el desarrollo de inmunoensayos para fines diagnósticos. Su elevada actividad investigadora incluye 225 artículos publicados, 32 tesis doctorales dirigidas, y su papel como Investigadora Principal en 14 proyectos europeos y más de 20 nacionales.

Su trabajo siempre se ha focalizado en la transferencia de conocimiento, lo cual se refleja en las 15 patentes depositadas y los 36 contratos firmados con empresas, 6 de ellos de explotación, con el fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad.

EL director científico del área de Epidemiología y Salud Pública del CIBER, Fernando Artalejo, es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Coordina el grupo de Epidemiología Cardiovascular y Nutricional en el área de Epidemiología y Salud Pública del CIBER (CIBERESP) y en el IMDEA-Alimentación de Madrid.

Su principal interés investigador es el estudio de la historia natural de la enfermedad cardiovascular, la fragilidad y la discapacidad en los adultos mayores, así como la identificación de sus determinantes, incluyendo factores conductuales, ambientales y biológicos, como los ómicos.

Desarrolla investigación multidisciplinar en colaboración con investigadores del CIBERESP y de otras áreas temáticas del CIBER, como las de fragilidad y envejecimiento, salud mental, y obesidad y nutrición. Es investigador principal de las cohortes ENRICA-Seniors 1 y 2, y forma parte del comité ejecutivo de la cohorte*IMPACT, estudio del Programa de Medicina Predictiva que analizará en 200 000 personas por qué enferma la población española y cómo prevenirlo.

El nuevo director científico del área de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas del CIBER, Dídac Mauricio, lidera uno de los grupos del CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM) y es director del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

Además, es catedrático de Endocrinología en la Facultad de Medicina de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Actualmente, también ocupa el cargo de presidente electo de la Sociedad Española de Diabetes. Cuenta con más de 330 publicaciones, y ha sido investigador principal de múltiples proyectos de investigación de agencias nacionales e internacionales. También es miembro del comité editorial de diversas revistas científicas, y miembro del Guideline Oversight Committee of the European Association for the Study of Diabetes, y del Global NASH Council.