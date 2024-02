Las personas transgénero, no binarias y de género diverso, más propensos a problemas de salud mental a largo plazo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La revista 'The Lancet Public Health' publica el primer trabajo sobre la salud mental de las personas no cisgénero a largo plazo en Reino Unido. Su principal conclusión es que las personas transgénero, no binarias y de género diverso tienen más probabilidades de tener una condición de salud mental a largo plazo.

Así, el riesgo de tener una condición de salud mental a largo plazo en Inglaterra es aproximadamente uno de cada seis para hombres y mujeres transgénero (16,4% y 15,9% respectivamente) y uno de cada diez para hombres y mujeres cisgénero (8,8% y 12,0%). Por otra parte, el riesgo de informar una condición de salud mental fue aún mayor para algunos grupos minoritarios de género, alcanzando casi uno de cada dos (47,2%) para las personas transgénero no binarias.

El estudio combinó datos de las oleadas de 2021 y 2022 de la Encuesta de pacientes de médicos de cabecera de Inglaterra, que en 2021 introdujo más opciones de respuesta a preguntas sobre identidad de género. Los encuestados, todos mayores de 16 años, pudieron elegir una de cinco respuestas para su género (femenino, masculino, no binario, prefiero autodescribirse, prefiero no decir) y se les preguntó cómo se comparaba su identidad de género con su sexo registrado al nacer con tres posibles respuestas codificadas (Cis, Trans, Prefiero no decirlo).

De 1.520.457 personas que respondieron la encuesta, 7.994 (0,7%) eran transgénero, 1.499.852 (98,3%) eran cisgénero y 12.611 (1,0%) prefirieron no decirlo. Es importante destacar que 2.600 (0,3%) personas se definieron como no binarias y 2.277 (0,2%) personas que optaron por autodescribir su género respondieron a la encuesta, lo que permitió a los investigadores observar los resultados de estos grupos que rara vez están representados en las estadísticas de salud.

Después de controlar la edad, los investigadores encontraron que todos los pacientes transgénero y los pacientes cisgénero no binarios tenían un mayor riesgo de informar una condición de salud mental a largo plazo que los hombres y mujeres cisgénero.

Así, se observó que el mayor riesgo lo tenían los pacientes transgénero no binarios, de los cuales uno de cada dos informó tener una condición de salud mental a largo plazo (47,2%). Para los hombres y mujeres transgénero y para los pacientes cisgénero no binarios, el riesgo fue aproximadamente de uno entre seis (16,4%, 15,9% y 15,8% respectivamente). Finalmente, el riesgo para hombres y mujeres cisgénero fue el más bajo: uno de cada diez (8,8% y 12,0%).

Además de investigar la frecuencia de las afecciones de salud mental, los investigadores también observaron qué tan bien se cubrieron las necesidades de salud mental de las personas en citas recientes con el médico general. De aquellos que informaron que sus necesidades de salud mental eran relevantes para su última cita, aproximadamente uno de cada seis hombres y mujeres cisgénero informaron que sus necesidades de salud mental no estaban satisfechas (15,6% y 15,9% respectivamente), cifra inferior a la de todos los demás grupos de identidad de género que osciló entre uno de cada cinco (20,0%) y uno de cada cuatro (28,6%).

La encuesta no pidió detalles sobre la condición de salud mental, pero investigaciones anteriores han indicado que las condiciones de salud mental comunes, como la ansiedad y la depresión, así como los trastornos alimentarios, las autolesiones y las tendencias suicidas, son más comunes entre las personas transgénero, no binarias y grupos de género diverso, mientras que se cree que las enfermedades mentales graves como la esquizofrenia o el trastorno bipolar ocurren en tasas similares a las de la población cisgénero binaria.

De esta forma el trabajo concluye que empoderar a los jóvenes LGBT+ para que se sientan orgullosos de quiénes son a través de grupos de jóvenes, programas de tutoría y apoyo social, junto con una atención sanitaria inclusiva, es importante para abordar el mayor riesgo de enfermedades mentales entre los jóvenes trans, no binarios y de género diverso