Las personas pueden recuperarse y prosperar tras enfermedad mental o trastorno por consumo de sustancias

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación publicada en la revista científica 'Clinical Psychological Science' ha concluido que muchas personas que han sufrido una enfermedad mental son capaces de prosperar y llevar una vida de alto funcionamiento.

"Nuestra investigación nos dice cómo muchas personas pueden recuperarse de una enfermedad mental y pasar a experimentar una vida con altos niveles de bienestar y funcionamiento. En contra de la sabiduría clínica tradicional, descubrimos que las enfermedades mentales y los trastornos por consumo de sustancias pueden reducir pero no impedir la posibilidad de prosperar", explica Andrew Devendorf, investigador de la Universidad del Sur de Florida y autor principal del artículo.

Los investigadores también encontraron que tener episodios más largos de enfermedad mental o experimentar múltiples enfermedades mentales en la vida reduce, pero no elimina, las posibilidades de prosperar.

Los datos para esta investigación proceden de la Encuesta Canadiense de Salud Comunitaria-Salud Mental de 2012, una encuesta representativa a nivel nacional que incluyó a más de 25.000 participantes canadienses de entre 15 y 80 años o más.

La encuesta recogió información sobre el estado de salud mental de los participantes a lo largo de su vida y en los últimos 12 meses, su acceso a los servicios y apoyos formales e informales y la necesidad percibida de los mismos, su funcionamiento y sus discapacidades, así como otros factores que influyen en la salud mental.

Devendorf y sus colegas compararon las condiciones de salud mental registradas en la encuesta y otros datos asociados con la calidad de vida de cada participante, incluyendo sus relaciones sociales, emociones positivas, calidad de vida percibida y funcionamiento (capacidad de cumplir con los roles de la vida).

A continuación, los investigadores calcularon cuántas personas con antecedentes de enfermedad mental a lo largo de su vida -incluida la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar o el trastorno por consumo de sustancias- cumplían los criterios de "prosperidad" en el momento del estudio.

Para considerarse próspera después de la depresión, una persona no sólo tenía que estar libre de los principales síntomas de la depresión, sino que también tenía que informar de un mayor bienestar que el 75 or ciento de los adultos no deprimidos encuestados en Estados Unidos. "Pusimos un listón muy alto para la prosperidad", dice Devendorf.

Los resultados de la comparación mostraron que alrededor del 10 por ciento de los canadienses con antecedentes de enfermedad mental cumplían los criterios de prosperidad, frente al 24 por ciento de los canadienses sin antecedentes de enfermedad mental.

Las personas con antecedentes de trastornos por consumo de sustancias (10%), depresión (7%) y ansiedad (6%) tenían más probabilidades de prosperar que las personas con antecedentes de trastorno bipolar (3%).

"Estos resultados demuestran que las enfermedades mentales reducen -pero no excluyen- la posibilidad de cumplir los criterios de prosperidad. Aunque la prosperidad después de la enfermedad mental no era necesariamente común, hay que tener en cuenta que las recuperaciones diagnósticas después de la enfermedad mental eran mucho más comunes", afirma Devendorf.

El estudio descubrió que alrededor de dos tercios (67%) de las personas que habían padecido alguna enfermedad mental a lo largo de su vida se habían recuperado sintomáticamente, lo que significa que ya no cumplían los criterios de diagnóstico de una enfermedad concreta. Los investigadores especulan que el porcentaje de personas que se recuperan de una enfermedad mental y alcanzan niveles de bienestar entre moderados y buenos, en lugar de óptimos, es mucho mayor.

"Aunque sabemos que los tratamientos tradicionales de salud mental, como la terapia y la medicación, pueden reducir los síntomas de las enfermedades mentales, no se ha investigado cómo afectan los tratamientos a resultados como el bienestar y el funcionamiento. Ahora que sabemos que prosperar es posible después de la enfermedad mental, esperamos que los investigadores comiencen a investigar cómo los tratamientos existentes pueden aumentar la posibilidad de prosperar después de la enfermedad mental", remacha Devendorf.