Las personas con 'ojo vago' tienen más dificultades de percibir las cosas brillantes

Un estudio llevado a cabo por investigadores estadounidenses, y que ha sido publicado en el 'Journal of Neuroscience', ha evidenciado que las personas con ambliopía, también conocida como 'ojo vago', tienen más dificultades de percibir las cosas brillantes que las oscuras.

La ambliopía se produce cuando la visión en uno o ambos ojos no se desarrolla correctamente durante la infancia. Es un problema común en bebés y niños pequeños y, si no se diagnostica y trata a tiempo, el niño no desarrollará una visión normal y sana.

El tratamiento más habitual consiste en tapar el ojo sano con un parche para obligar al otro a trabajar más duro, si bien esta opción presenta algunos problemas, especialmente si el problema se ha detectado de forma tardía, ya que, además de la incomodidad que supone llevar un parche, cuando se ponen tarde el riesgo de recurrencia es alto.

Ante esto, los investigadores han avanzado en el conocimiento del 'ojo vago', comprobando también que a medida que la ambliopía se vuelve más severa y las imágenes proyectadas en el ojo pierden detalle, los objetivos brillantes se vuelven cada vez más difíciles de discernir.

Estos resultados, a juicio de los investigadores, pueden abrir la posibilidad de tratar la ambliopía fortaleciendo las vías cerebrales debilitadas que indican estímulos brillantes.