¿Por qué las personas con insuficiencia cardíaca deben vacunarse de la Covid-19?

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes con insuficiencia cardíaca que están vacunados contra el COVID-19 tienen un 82% más de probabilidad de vivir más que aquellos que no están vacunados, según una investigación del Hospital Ilsan de la República de Corea presentada en el Heart Failure 2024, un congreso científico de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC).

"Los pacientes con insuficiencia cardíaca deben vacunarse contra la COVID-19 para proteger su salud", afirma el autor del estudio, el doctor Kyeong-Hyeon Chun, del Hospital Ilsan del Servicio Nacional de Seguro Médico, en Goyang, República de Corea. "En este gran estudio de pacientes con insuficiencia cardíaca, la vacuna COVID-19 se asoció con una menor probabilidad de contraer la infección, ser ingresado en el hospital debido a insuficiencia cardíaca o morir por cualquier causa durante un período de seis meses en comparación con permanecer sin vacunar."

Estudios anteriores han demostrado la seguridad de la vacuna contra la COVID-19 en pacientes con enfermedades cardiovasculares, incluida la insuficiencia cardíaca, 3-5 y que los resultados de la COVID-19 son peores en pacientes con insuficiencia cardíaca en comparación con aquellos sin insuficiencia cardíaca. Sin embargo, se han realizado pocas investigaciones sobre cómo funcionan las vacunas específicamente en pacientes con insuficiencia cardíaca. Este estudio retrospectivo a nivel nacional examinó el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca según el estado de vacunación COVID-19.

Este estudio utilizó la base de datos del Servicio Nacional de Seguro Médico de Corea, que cubre a casi todos los residentes de la República de Corea, para obtener información sobre vacunas y resultados clínicos. Los participantes que recibieron dos o más dosis de la vacuna COVID-19 se definieron como "vacunados", y los que no estaban vacunados o habían recibido solo una dosis, se definieron como "no vacunados".

El estudio incluyó a 651.127 pacientes de 18 años o más con insuficiencia cardíaca. La edad promedio fue de 69,5 años y el 50% eran mujeres. De la población total del estudio, 538.434 (83%) se definieron como vacunados y 112.693 (17%) como no vacunados. Para controlar los factores que podrían influir en la relación entre el estado de vacunación y los resultados, los investigadores compararon 1:1 a pacientes vacunados y no vacunados según edad, sexo y otras condiciones de salud (por ejemplo, presión arterial alta, diabetes, colesterol alto, etc.) , ingresos y región de residencia. Esto resultó en 73.559 pacientes vacunados y 73.559 pacientes no vacunados para los análisis comparativos.

La mediana de seguimiento fue de seis meses. La vacunación se asoció con un 82 % menos de riesgo de mortalidad por todas las causas, 7 un 47 % menos de riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca, 8 y un 13 % menos de riesgo de infección por COVID-19 9 en comparación con ninguna vacuna. En cuanto a las complicaciones cardiovasculares, la vacunación se asoció con riesgos significativamente menores de accidente cerebrovascular, ataque cardíaco, miocarditis/pericarditis y tromboembolismo venoso en comparación con ninguna vacuna.

El doctor Chun finaliza: "Este fue el primer análisis de la eficacia de la vacuna COVID-19 en una gran población de pacientes con insuficiencia cardíaca, y el primero en mostrar un beneficio claro de la vacunación. El estudio proporciona pruebas sólidas que respaldan la vacunación en pacientes con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, esta evidencia puede no ser aplicable a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, y se deben considerar los riesgos de la vacunación en pacientes con condiciones inestables".