Las personas con esquizofrenia muestran una actividad cerebral distinta cuando se enfrentan a información conflictiva

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

En un estudio de investigadores estadounidenses se ha demostrado que las personas con esquizofrenia generan patrones neuronales distintos cuando se les pide que tomen decisiones basadas en información contradictoria. El trabajo ofrece una de las primeras pruebas biológicas para evaluar si alguien es propenso a un pensamiento inflexible y, al monitorear los cambios en estos patrones, una nueva forma de medir si los tratamientos están funcionando.

Los científicos saben desde hace décadas que los síntomas clásicos de la esquizofrenia, como la precipitación en las conclusiones o la dificultad para adaptarse a la nueva información, pueden atribuirse a una mala comunicación entre la corteza cerebral y el tálamo, conocido como el conmutador central del cerebro.

Al medir la actividad de las células cerebrales entre estas dos regiones mientras voluntarios completaban tareas ambiguas, un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt (ambas en Estados Unidos) han encontrado una forma de utilizar la sensibilidad de una persona a la incertidumbre como herramienta de diagnóstico.

"Nuestro objetivo era obtener un biomarcador de disfunción ejecutiva en la esquizofrenia, que solo surge cuando los pacientes se ven obligados a realizar una tarea incierta", contextualiza el médico y científico Michael Halassa , profesor asociado de neurociencia y psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts, que dirigió el estudio junto con Neil Woodward, neuropsicólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt, quien ha publicado su estudio en la revista 'Cell Reports Medicine'.

"Como humanos, tomamos decisiones que son de naturaleza jerárquica todo el tiempo, lo que significa que a menudo debemos tener en cuenta la información errónea en diferentes niveles, pero esto se descompone en la esquizofrenia y aquí hay una forma en que podemos comenzar a medir ese atributo", afirma.

A lo largo de la evolución, el cerebro humano ha desarrollado formas de "votar" sobre qué fragmentos de información son los más relevantes a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, si vas a tu restaurante favorito pero la comida no es de la calidad que esperabas, puedes pensar que el chef no está o que ha tenido una mala noche, pero eso no te impide volver. Por el contrario, una persona con esquizofrenia puede ser incapaz de considerar la evidencia de que las últimas 20 o 30 visitas fueron excelentes y ya no querrá volver al restaurante.

Los estudios realizados en animales han demostrado que este comportamiento se debe a deficiencias en la interacción entre la parte del prosencéfalo que ayuda a los animales a interpretar las señales complejas (la corteza prefrontal dorsolateral) y una región subcortical asociada con la resolución de conflictos y la toma de decisiones (el tálamo mediodorsal). Basándose en los datos obtenidos en animales, el equipo de investigación desarrolló una serie de pruebas cognitivas y de imagen para comprender mejor este circuito neuronal en los seres humanos y establecer diagnósticos más precisos para los pacientes.

Los científicos pidieron a unos 40 participantes del estudio (una mezcla de individuos neurotípicos y pacientes con esquizofrenia) que eligieran correctamente la ubicación de un objetivo basándose en una secuencia de señales que pueden volverse más o menos conflictivas. En el caso de las personas sanas, el rendimiento fue muy bueno incluso cuando el conflicto era alto. Las personas con esquizofrenia tuvieron un comportamiento comparable al de los controles cuando había poco conflicto, pero cometieron muchos más errores con niveles de conflicto que fueron bien tolerados por los controles.

"Si nos fijamos en el comportamiento, hay una mayor susceptibilidad al ruido sensorial, por lo que los pacientes con esquizofrenia no responden tan bien cuando las cosas se vuelven más ambiguas", matiza Anna Huang , profesora adjunta de investigación de psiquiatría y ciencias del comportamiento en Vanderbilt y coautora principal del estudio. "Estos resultados se correlacionaron con déficits del tálamo y la corteza frontal que pudimos capturar en lecturas de actividad cerebral, prediciendo la capacidad de una persona para procesar información conflictiva en tareas perceptivas y de memoria".

Los investigadores planean validar sus hallazgos replicando los métodos con una gama más amplia de sujetos a los que se les realizarán escáneres cerebrales mientras procesan señales ambiguas. También planean administrar tareas jerárquicas a los sujetos, similares al ejemplo del restaurante mencionado anteriormente. El estudio es parte de una iniciativa de investigación más amplia que el Laboratorio Halassa está llevando a cabo para vincular la actividad neuronal con datos que se puedan interpretar para obtener beneficios clínicos.