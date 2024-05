Personas con demencia sometidas a cirugía por fracturas de cadera vivieron más que las tratadas sin cirugía

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La decisión de someterse a una cirugía puede resultar complicada para las personas que viven con demencia, no sólo debido a la capacidad limitada de toma de decisiones, sino también porque la participación en la rehabilitación posterior es imprescindible para el éxito de la cirugía. Un nuevo estudio realizado por investigadores del Brigham and Women's Hospital, miembro fundador del sistema de atención médica Mass General Brigham (Estados Unidos), analizó los resultados del tratamiento de la fractura de cadera en pacientes con demencia para ver cómo les fue cuando se les trató quirúrgicamente versus no quirúrgicamente para ayudar a informar la toma de decisiones de atención médica.

El equipo descubrió que los tratados quirúrgicamente experimentaron menores probabilidades de muerte que los tratados de forma no quirúrgica y que este beneficio sólo se observó en pacientes que tenían fracturas de la cabeza y el cuello del fémur en comparación con otras ubicaciones de la cadera. Sus resultados se publican en la revista 'JAMA Network Open'.

"Nuestro objetivo es comprender mejor la toma de decisiones quirúrgicas en pacientes con demencia. Y sabemos que las fracturas de cadera son comunes entre los adultos mayores", comenta la primera autora Rachel Adler, científica investigadora del Centro de Cirugía y Salud Pública del Brigham and Women's Hospital. "Este estudio proporciona información valiosa sobre los resultados que pueden ser importantes para los pacientes y los cuidadores a la hora de tomar la decisión de someterse o no a una cirugía".

En este estudio de cohorte retrospectivo, los investigadores analizaron datos de 56,209 pacientes de Medicare con demencia que vivían en sus comunidades, no en un centro, y que experimentaron nuevas lesiones por fractura de cadera entre enero de 2017 y junio de 2018. De ellos, el 59 por ciento fue tratado quirúrgicamente y el 41 por ciento fueron tratados de forma no quirúrgica. El equipo estratificó los resultados según la gravedad de la demencia y la ubicación de la fractura de cadera y analizó las tasas de mortalidad dentro de los 30, 90 y 180 días posteriores a la cirugía. Descubrieron que en los casos en que la fractura de cadera se producía en la cabeza y el cuello del hueso del fémur, que era el tipo más común de fractura de cadera, los pacientes con demencia moderada a grave y con demencia leve que fueron tratados quirúrgicamente experimentaban menores probabilidades de sufrir una fractura de cadera. muerte que los pacientes tratados sin cirugía. Sin embargo, los pacientes con fracturas en otras localizaciones de la cadera no experimentaron este beneficio con la cirugía.

Otros hallazgos incluyeron que los pacientes con demencia moderada a grave que fueron tratados quirúrgicamente tenían más probabilidades de experimentar delirio durante su estancia hospitalaria en comparación con los pacientes tratados de forma no quirúrgica, y que no hubo diferencias en el ingreso a hogares de ancianos entre los pacientes tratados quirúrgicamente y pacientes tratados de forma no quirúrgica.

El equipo de Adler planea ampliar este trabajo para estudiar los resultados longitudinales informados por los pacientes de personas que viven con demencia, incluso antes y después de diferentes tipos de cirugía y tratamientos para otras afecciones de salud, para comprender mejor los impactos de sus decisiones de atención médica.

"Al tomar decisiones sobre la cirugía, es muy importante pensar en los objetivos de calidad de vida del paciente", resume Adler. "Este análisis proporciona información valiosa para los médicos que atienden a personas que viven con demencia en sus comunidades y puede ayudarlos a hablar con este grupo de pacientes y sus cuidadores sobre lo que es más importante para ellos".