Las personas autistas y transgénero o género diverso tienen peor salud y peor atención médica

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las personas autistas y transgénero/de género diverso informan tener peor salud y peor atención médica que las personas autistas y no autistas cuya identidad de género coincide con su sexo asignado al nacer (cisgénero) según investigadores del Centro de Investigación del Autismo de la Universidad de Cambridge (Reino Unido)

Los hallazgos tienen implicaciones importantes para la atención médica y el apoyo a las personas transgénero/de género diverso (TGD) autistas. Este es el primer estudio a gran escala sobre las experiencias de las personas transgénero/de género diverso autistas.Los resultados se publican en 'Molecular Autism'.

Investigaciones anteriores sugieren que tanto las personas autistas como las personas con TDG por separado tienen peores experiencias de atención médica y tienen más probabilidades de que se les diagnostiquen problemas de salud física y mental que otras personas. Además, un estudio de 2020 de más de 640.000 personas, realizado por el Centro de Investigación del Autismo en Cambridge, encontró que las personas con TDG tienen más probabilidades de ser autistas y tener niveles más altos de rasgos autistas que otras personas. Varios otros estudios ahora confirman este hallazgo y muestran que las personas autistas tienen más probabilidades de experimentar disforia de género que otras. A pesar de estos hallazgos, no hay estudios que consideren los riesgos de los problemas de salud mental, los problemas de salud física y la calidad de la atención médica entre las personas autistas con TDG.

En el estudio más grande realizado hasta la fecha sobre este tema, el equipo del Centro de Investigación del Autismo utilizó una encuesta anónima de autoinforme para comparar las experiencias de 174 individuos autistas TGD, 1.094 individuos autistas cisgénero y 1.295 individuos cisgénero no autistas.

La encuesta evaluó las tasas de problemas de salud mental y física, así como la calidad de 51 aspectos diferentes de las experiencias de atención médica. Las preguntas sobre las experiencias de atención médica fueron muy variadas e incluyeron preguntas sobre comunicación, ansiedad, acceso y defensa, problemas a nivel de sistema y experiencias sensoriales, entre otras. Abordaron varios aspectos muy básicos de la atención médica, incluida la solicitud de los participantes de respaldar afirmaciones como "Si necesito ir a ver a un profesional de la salud, puedo llegar allí", "Puedo describir lo intenso que es mi dolor" y "Generalmente entiendo lo que mi profesional de la salud quiere decir cuando habla de mi salud".

Tanto los adultos autistas TGD como los adultos autistas cisgénero informaron experiencias de atención médica significativamente peores en 50 de los 51 ítems en comparación con las personas cisgénero no autistas, lo que confirma que las personas autistas parecen tener una atención médica de peor calidad que los individuos cisgénero no autistas, independientemente de su propia identidad de género. En comparación con las personas cisgénero no autistas, las personas TGD autistas tenían entre tres y once veces más probabilidades de informar ansiedad, bloqueos y crisis nerviosas relacionadas con experiencias de atención médica comunes.

Por cada 10 adultos cisgénero no autistas que respaldaron las siguientes afirmaciones, en promedio, solo dos adultos cisgénero autistas y solo un adulto TGD autista afirmaron que: (i) entendieron lo que su profesional de la salud quiso decir cuando habló sobre su salud; (ii) sabían lo que se esperaba de ellos cuando veían a un profesional de la salud; o (iii) podían describir qué tan fuerte era su dolor.

Las personas autistas transgénero y las personas autistas cisgénero tenían más probabilidades de informar sobre afecciones de salud física y mental a largo plazo que fueron diagnosticadas formalmente, sospechadas o que habían sido recomendadas para evaluación por médicos. Por cada 10 personas cisgénero no autistas que tenían al menos una afección de salud física diagnosticada, había 15 personas autistas cisgénero y 23 personas autistas transgénero. Por cada 10 personas cisgénero no autistas que informaron al menos una afección de salud mental diagnosticada, había 50 personas autistas cisgénero y 109 personas autistas transgénero que informaron lo mismo.

Resulta alarmante que ahora se haya establecido claramente que las personas autistas y las personas transgénero tienen un riesgo mucho mayor de suicidio y de conductas relacionadas con el suicidio que otras personas. En 2023, el Departamento de Salud y Asistencia Social reconoció específicamente a las personas autistas como un grupo prioritario en su Estrategia de prevención del suicidio para Inglaterra: 2023 a 2028. El nuevo estudio descubrió que, en comparación con las personas no autistas y cisgénero, las personas autistas cisgénero tenían 4,6 veces más probabilidades y las personas autistas transgénero tenían 5,8 veces más probabilidades de informar sobre autolesiones.

La doctora Elizabeth Weir, científica postdoctoral del Centro de Investigación del Autismo y una de las investigadoras principales del estudio, comenta: "Estos hallazgos se suman a la creciente evidencia de que muchas personas autistas padecen una salud mental inaceptablemente mala y corren un riesgo muy alto de conductas relacionadas con el suicidio. Debemos considerar cómo otros aspectos de la identidad, incluido el género, influyen en estos riesgos".

Estos resultados enfatizan la importancia de considerar la interseccionalidad en los entornos clínicos, incluidos los riesgos para la salud de las personas que tienen múltiples identidades minoritarias. Los investigadores dicen que los médicos deben ser conscientes de estos riesgos y de las barreras únicas a la atención médica que pueden experimentar las personas autistas transgénero/de género diverso. Los hallazgos también subrayan que las personas autistas y transgénero/de género diverso experimentan tasas particularmente altas de problemas de salud mental y riesgos de autolesión.

El profesor Sir Simon Baron-Cohen, director del Centro de Investigación sobre el Autismo y miembro del equipo, finaliza: "Debemos considerar cómo adaptar los sistemas de atención sanitaria y la atención individual para satisfacer las necesidades de las personas autistas transgénero o de género diverso. Los responsables de las políticas, los médicos y los investigadores deberían trabajar en colaboración con las personas autistas para mejorar los sistemas existentes y reducir las barreras a la atención sanitaria".