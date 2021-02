Un péptido que inhibe la transmisión del virus entre hurones puede apuntar a un tratamiento prometedor

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un péptido modificado que se administró a los hurones dos días antes de que fueran alojados conjuntamente con animales infectados con SARS-CoV-2 evitó la transmisión del virus a los hurones tratados, según muestra un nuevo estudio internacional liderado por investigadores del departamento de Virosciencia en Erasmus MC, Rotterdam (Países Bajos).

Los péptidos utilizados son muy estables y, por lo tanto, tienen el potencial de traducirse en una profilaxis intranasal eficaz para reducir la infección y la enfermedad grave del SARS-CoV-2 en humanos, dicen los autores del estudio, en el que han colaborado investigadores de la Universidad de Columbia y del Digizyme Inc en Brookline, en Estados Unidos, y de la Universidad de Campania "Luigi Vanvitelli" y del Politecnico di Milano en Milán, en Italia.

La proteína pico del SARS-CoV-2 se une a las células huésped para iniciar la infección. Esta etapa del ciclo vital del virus es un objetivo para la inhibición de fármacos.

Aquí, los investigadores conocido por su éxito en el diseño de inhibidores de la fusión de lipopéptidos que bloquean este primer paso crítico de la infección para el SARS-CoV-2 y otros virus, buscaron diseñar un inhibidor específico del SARS-CoV-2 que fuera muy potente. Al probar varios diseños en cultivo celular, Rory D. de Vries y sus colegas identificaron un lipopéptido particularmente eficaz contra el SARS-CoV-2, que también inhibió la unión de las variantes emergentes del SARS-CoV-2, incluidos B.1.1.7 y B.1.351.

En estudios posteriores de este candidato en los pulmones de ratones humanizados, persistió en el tracto respiratorio, una señal de que puede proteger contra la replicación del virus. Para probar la capacidad de su principal candidato a inhibidor para bloquear la transmisión viral, los investigadores recurrieron a los hurones, un modelo para evaluar la propagación del virus en el aire (aunque los hurones no muestran síntomas clínicos fuertes después de la infección).

A algunos hurones en el estudio de los autores se les administró el péptido antes de ser co-alojados con hurones infectados con SARS-CoV-2 durante 24 horas; otros hurones no lo eran. Después de este período de 24 horas, el SARS-CoV-2 no se detectó en la garganta ni en la nariz de ningún hurón tratado, mientras que el virus infeccioso se detectó en todos los hurones no tratados.

En experimentos adicionales con hurones, los autores muestran que la administración del péptido por vía intranasal solo dos horas antes de la exposición retrasó la infección. Dicen que su péptido intranasal ofrece "profilaxis exitosa que previene la transmisión del SARS-CoV-2 en un modelo animal relevante" y "debería traducirse fácilmente en un inhibidor de fusión administrado por inhalación o aerosol nasal seguro y eficaz para la profilaxis del SARS-CoV-2".

También señalan que una combinación de medicamentos que se dirigen a diferentes aspectos del ciclo de vida viral probablemente sería la más adecuada para el SARS-CoV-2.