Los pensamientos antes de dormir y las emociones, claves para paliar los problemas del sueño

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los pensamientos previos al sueño y las emociones antes de dormir resultan ser claves para paliar los problemas del sueño, especialmente el insomnio, uno de los trastornos del sueño más frecuentes entre la población, según ha advertido la Clínica López Ibor, con motivo del Día Mundial del Sueño, que se celebra este viernes 18 de marzo.

En el caso de las emociones, los expertos señalan que el cerebro tiene que entender que está en un estado de reposo, en el que no necesita actuar de una forma determinada. Por ese motivo, las emociones, que activan el comportamiento, no permiten la conciliación del sueño.

Por su parte, los pensamientos generan emociones, pero a su vez, los estados emocionales facilitan la presencia de determinados pensamientos. Este proceso ocurre de forma muy rápida y frecuentemente la gente no es consciente de que está ocurriendo si no lo observa con atención. "Por eso es muy relevante conocer cuáles son los pensamientos que tengo antes de intentar dormir", aseguran.

Los expertos de dicha clínica afirman que existe una relación directa entre los problemas del sueño y la salud mental. "El insomnio en los síntomas mentales tiene una complejidad importante, precisamente por los múltiples factores que influyen bidireccionalmente (la salud mental en el insomnio y el insomnio en la salud mental). Muchas veces las personas intentamos solucionarlo por nuestra cuenta llevando a cabo medidas que funcionan solo a corto plazo, pero que a mediano plazo lo empeoran y hacen de esto un

problema cada vez más difícil de solucionar", han explicado.

En este sentido, añaden que es clave incidir en que el insomnio no es sinónimo de utilizar pastillas para inducir o mantener el sueño. En el caso, de un insomnio crónico el tratamiento de elección es la terapia cognitivo conductual dentro de un programa estructurado.

Para solucionar estos problemas, la Clínica López Ibor aconseja no acudir a la respuesta rápida, como son las pastillas o sustancias de abuso (alcohol o cannabis). Al respecto, recalcan que detrás del insomnio puede haber otros problemas. Los síndromes mentales cursan con muchísima frecuencia con insomnio, precisamente por las alteraciones emocionales que le acompañan. "Si no actuamos sobre estos, las sustancias que consumimos para inducir el sueño suelen, por un lado alterar el sueño normal y reparador (lo que llamamos

la arquitectura del sueño) y por otro lado dejar de funcionar pasado un periodo de tiempo", han precisado.

Además, alertan sobre el peligro de tolerancia y el aumento de las dosis de las pastillas. El insomnio puede generar miedo a dormir y "el cuerpo no está hecho para dormir con miedo". "El sueño no es voluntario, desearlo no es suficiente. Cuanto más le tememos al insomnio, más probable es que suframos de él", concluyen los expertos.