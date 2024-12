El peligro oculto de la diabetes: Las complicaciones microvasculares podrían afectar tus encías

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La enfermedad de las encías es más común en personas con complicaciones microvasculares de la diabetes, según un nuevo estudio presentado en la reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) en Madrid, España (9-13 de septiembre) y publicado en 'The Journal of Dental Research'.

La periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta las encías y los huesos que sostienen los dientes. Es causada por la acumulación de placa bacteriana y, si no se trata, puede provocar la destrucción de los tejidos que sostienen los dientes en su lugar, lo que finalmente resulta en la pérdida de los mismos. "Esta pérdida de dientes puede afectar funciones esenciales como masticar y hablar, además de afectar la autoestima", afirma el investigador Fernando Valentim Bitencourt, del Departamento de Odontología y Salud Bucal de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca.

"Como resultado, la periodontitis puede reducir significativamente la calidad de vida de una persona, provocando dificultades con la nutrición, la comunicación y las interacciones sociales. Comprender quiénes corren mayor riesgo, como las personas con complicaciones de la diabetes, es fundamental para la intervención temprana y la prevención de estos efectos de largo alcance", relata.

Algunos estudios han encontrado que las personas con complicaciones microvasculares de la diabetes, como retinopatía (daño a los vasos sanguíneos de la retina) y neuropatía (daño a los nervios), tienen mayor riesgo de padecer periodontitis. Sin embargo, los resultados han sido inconsistentes y los estudios han sido pequeños y no han tenido en cuenta variables de confusión importantes (factores como el estado sociodemográfico, el tabaquismo y la duración de la diabetes) que pueden afectar sus resultados. Además, no se ha evaluado el impacto conjunto de las complicaciones microvasculares y la dislipidemia (niveles no saludables de grasas en la sangre).

Para abordar este problema, el doctor Bitencourt y su equipo del Steno Diabetes Center Aarhus (Dinamarca) y el Centro Dental Nacional de Singapur (Singapur) analizaron datos de más de 15.000 personas del estudio Salud en Dinamarca Central sobre personas con diabetes tipo 2.

El análisis involucró a 15.922 personas (con una edad media de 63,7 años) con diabetes tipo 2 que completaron un cuestionario y un examen de laboratorio completo. Los resultados, que se ajustaron en función de posibles variables de confusión, como el estado sociodemográfico, los hábitos de estilo de vida (incluidos el tabaquismo y los niveles de actividad física) y las condiciones de salud, encontraron un vínculo claro entre las complicaciones microvasculares y los casos moderados/graves de periodontitis.

Igualmente se observó que las personas con retinopatía diabética tenían un 21% más de probabilidades de tener periodontitis moderada/severa que aquellas sin complicaciones de diabetes. La neuropatía diabética se asoció con un aumento del 36% en el riesgo de padecer enfermedad periodontal grave. Cuando los participantes tenían tanto retinopatía diabética como neuropatía, su probabilidad de padecer periodontitis moderada o grave era un 51 % mayor que en aquellos que no presentaban complicaciones de la diabetes. La presencia de dislipidemia aumentó aún más las probabilidades de tener periodontitis moderada/severa en aquellos con complicaciones de diabetes.

"Cuando la diabetes no está bien controlada, los niveles altos de azúcar en sangre pueden provocar una inflamación que, con el tiempo, puede afectar los ojos y provocar retinopatía, o los nervios de los pies, causando neuropatía, o las encías, contribuyendo al desarrollo de periodontitis grave", afirma Bitencourt.

"La dislipidemia, que es muy común, aumenta aún más el riesgo de padecer enfermedades graves de las encías. Es importante destacar que el papel de la inflamación significa que la periodontitis no solo podría servir como un marcador de problemas de salud bucal, sino que también podría ayudar a identificar a las personas con una mayor carga inflamatoria sistémica, que, por lo tanto, tienen un mayor riesgo de complicaciones microvasculares asociadas con la diabetes".

Los investigadores dicen que el mensaje para los dentistas y profesionales de la salud es claro: es importante tener un enfoque multidisciplinario al tratar a personas con diabetes tipo 2. "Para los dentistas, en particular, esto significa reconocer que los pacientes con diabetes tipo 2 y periodontitis moderada o grave, especialmente aquellos con dislipidemia, pueden tener un mayor riesgo de complicaciones microvasculares como neuropatía y retinopatía", afirma Bitencourt.

"Los dentistas deberían considerar la posibilidad de recomendar que se realicen pruebas de detección de complicaciones microvasculares a estos pacientes.