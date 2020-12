Pautas para una mayor seguridad en la decoración navideña y evitar accidentes

MADRID, 28 Dic. (EDIZIONES) -

Con la Navidad algunos se vuelven un poco locos con la decoración. Llenamos el árbol de luces, de espumillón, colocamos velas en muchas partes de la casa, las figuritas del Belén (a veces pequeñas), los adornos y otras decoraciones que, fuera de ayudar al ambiente festivo, pueden resultar un problema en algún momento dado, especialmente si hay niños pequeños de por medio.

En una entrevista con Infosalus, el doctor César Roza, miembro del Grupo de Urgencias y Emergencias de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) reconoce de hecho que con la decoración navideña suelen suceder tres tipos de incidentes.

"Ingesta o atragantamiento por cuerpos extraños en boca, también son frecuentes las caídas tanto en relación con el montaje de adornos como con la disposición de los mismos, y luego, aunque es infrecuente, pueden darse electrocuciones, y a veces incluso combustiones de árbol, o de objetos de plástico, pero que ahora se ven menos por las instalaciones de hoy en día", según detalla.

Con respecto a los atragantamientos, el doctor Roza menciona que cualquier objeto que entre en nuestro cuerpo, bien por la boca o por la nariz, nos tiene que preocupar. Especialmente, según señala, si lo hace por la vía aérea, y el paciente empieza a tener tos con dificultad para respirar y emitir sonidos o palabras, una situación que, según vaticina, puede llevar al colapso del paciente, pudiendo entrar en parada cardiaca. "En ese momento habría que realizar maniobras de desobstrucción de la vía aérea, sobre todo en niños, como si hay atragantamiento con la comida", añade.

Si la situación tiene lugar en la vía digestiva, el experto de la SEMG subraya que no tendrá la clínica respiratoria antes descrita, si bien se puede toser de forma escasa: "Cualquier ingesta debe ser valorada en un Servicio de Urgencias con una prueba de imagen oportuna y con vistas a un tratamiento conservador, donde ese cuerpo extraño se evacúe por si solo; o bien sea necesario extraerlo por vía endoscópica o quirúrgica", agrega.

En el caso de las electrocuciones, Roza subraya que son cada vez menos frecuentes porque los sistemas de seguridad de los mecanismos de iluminación son más fiables: "Si el paciente está conectado a la corriente, hay que desconectarla antes de tocar al paciente, porque si no entonces nos pasaría a nosotros. Tendrá una quemadura en el punto de entrada o de salida, que se trata de manera habitual lavando herida con agua corriente, suero salino o agua jabonosa, y cubriéndolo con un paño limpio, si son gasas mejor, y sin aplicar crema", sostiene.

Después, dice que debemos dirigirnos al centro asistencial para una valoración de la quemadura. En los casos más extremos, el médico de la SEMG señala que puede darse una situación de parada cardiaca si es grave, quedándose inconsciente, y comprobando si respira. Si no lo hace, debe procederse con maniobras de RCP, así como alertar al 112 o al 061, según la zona.

Puntualmente, el miembro del Grupo de Urgencias y Emergencias de la SEMG destaca que se pueden en Navidades también pueden darse inhalaciones de humo al quemarse cosas. En estos casos aconseja ventilar el local, alejarse del foco de combustión y activar el servicio de Emergencia.

Para evitar caídas, especialmente en ámbitos donde haya personas con movilidad reducida, disminución de reflejos o niños, el doctor César Roza ve conveniente una adecuada colocación de los adornos y que ésta no entorpezca las zonas de paso.

Además, para ayudar a que sus decoraciones sean seguras, la Academia Americana de Pediatría ofrece algunos consejos:

.- Cuando compre un árbol natural, cerciórese de que sea fresco. Las ramas y hojas (agujas) deben estar firmes y no caerse con facilidad, ni romperse cuando las dobla. Cuando sacuda un árbol contra el piso, sólo algunas hojas o agujas de pino se deben caer. Corte algunas pulgadas de la parte de abajo del tronco antes de colocarlo en el soporte y cerciórese de colocar suficiente agua en el contenedor.

.-Si tiene un árbol artificial, cerciórese de que sea "a prueba de fuego" (ininflamable, que no se incendia).

.-Cuando esté armando el árbol en la casa, no lo coloque cerca de las chimeneas, radiadores o calentadores portátiles. Coloque el árbol donde no haya tráfico o donde no bloquee entradas (puertas).

.-Use solamente materiales resistentes al fuego (no combustibles) para podar el árbol.

.-Revise todas las luces del árbol antes de colgarlas, incluso si las acaba de comprar. Cerciórese de que todas las bombillas funcionan y que no hay cables deshilachados, casquillos rotos o conexiones sueltas.

.-Tenga cuidado de no usar adornos que puedan contener plomo. Use guirnaldas o carámbanos artificiales de plástico o materiales que no contengan plomo. Las tiras o líneas de luces pueden contener plomo en los casquillos de las bombillas (focos) y en los revestimientos del cable, algunas veces en grandes cantidades. Compruebe que las luces estén fuera del alcance de los niños pequeños que se las pueden poner en la boca, y lávese las manos después de manipularlas.

.-Antes de instalar luces exteriores, revise las etiquetas para cerciorase de que están certificadas para uso al aire libre. Para colgar las luces, insértelas con ganchos o grapas aisladas, no con clavos o tachuelas (chinchetas). No tire de las luces para bajarlas. Enchufe las decoraciones del exterior en tomas de tierra con interruptores de seguridad para evitar posibles choques eléctricos.

.-Cuando encienda velas, elimine todos los materiales inflamables del área, y coloque las velas donde no puedan ser volcadas (tumbadas). Nunca deje una vela encendida sin ser vigilada. No coloque velas encendidas en las cercanías de un árbol o plantas/pinos de hoja perenne (siempre verde).

.-Los hogares con niños pequeños deben tomar precauciones especiales para evitar el uso de decoraciones (adornos) que se pueden romper (frágiles) o que sean afiladas. Mantenga las decoraciones que tienen partes desprendibles fuera del alcance de los niños para evitar que se las pongan en la boca, ingieran o inhalen piezas pequeñas. Evite adornos que parezcan dulces o alimentos que pueden incitar/tentar a un niño pequeño a ponérselos en la boca.

.- Use guantes para evitar irritaciones de los ojos y la piel cuando esté colocando/colgando decoraciones con fibras de vidrio (cabellos de ángel). Siga las indicaciones del envase para evitar irritación en los pulmones cuando use rociadores (atomizador) de nieve artificial.

.- Deseche el papel de regalo, bolsas, papeles de relleno, cintas y moños del árbol y las cercanías de la chimenea después de que abran los regalos. Estos materiales pueden constituir un peligro de asfixia (ahogo) o atragantamiento para un niño pequeño o pueden causar un incendio cuando están cerca de las llamas.

.- Mantenga alejadas de los niños cualquier planta o decoración navideña que pueda ser venenosa, como las bayas de muérdago, cerezos de Jerusalén y acebos.