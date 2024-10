Patri, psicóloga: "Hemos normalizado ir corriendo durante el día pero así dañamos nuestra salud mental"

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El estrés continuo del día a día mina nuestra salud mental. Ir todo el día con esa prisa hace que nuestro cerebro interprete que constantemente estemos expuestos a un peligro. Entonces, con esa premura que vivimos el cerebro interpreta que hay una amenaza, y dispara el sistema nervioso simpático responsable de nuestra ansiedad

"Hace falta quietud y calma y que paremos ese ritmo totalmente desajustado para nuestro cuerpo y mente y para poder tener salud mental y salud física", defiende en una entrevista con Europa Press Infosalus la psicóloga Patricia Ramírez, más conocida como 'Patri, psicóloga', con motivo de la publicación de su último libro 'Cómo tener tiempo para todo' (Grijalbo).

Así, lamenta que hayamos normalizado que ir corriendo durante el día está bien, pero no lo está porque daña nuestra salud: "Al poner a nuestro cerebro en estado de alerta, hay una serie de neurotransmisores que dañan físicamente tu salud y con consecuencias psicomáticas".

Advierte de que el problema se encuentra entre otros puntos en que aspiramos a lo largo del día a hacer muchas cosas en poco tiempo, creyendo que esto es "sinónimo de éxito", cuando realmente lo que estamos haciendo en el fondo es mermar nuestra salud mental.

"Nos lleva a no tener descanso a no autocuidarnos, a no tener descanso, porque queremos meter en una agenda diaria más cosas de las que realmente caben, pensando que así somos mejores profesionales y madres o parejas, y sobrevaloramos el estar todo el día haciendo cosas, e infravaloramos el descanso físico y mental que necesitamos", avisa Ramírez.

CÓMO LOGRAR UN DESCANSO FÍSICO Y MENTAL

Según defiende esta psicóloga, para ello, para 'tener tiempo para todo', como defiende en su libro, lo primero que tenemos que hacer es replantearnos nuestra experiencia y nuestros valores, y si lo que hacemos, lo hacemos bien. "¿Es adecuado que en un día para hacer todo lo que quiero debo ir corriendo sin poder tomarme un café tranquila?¿Eso es lo que quiero para mi vida? Si quiero cambiar el ritmo debo replantearme qué cosas quiero sacar de mi vida", resalta.

Por eso, insiste en que debemos elegir hacer menos en el día, y para eso dice que hay que delegar y hacer renuncias, "la vida no nos va a dar para hacer todo lo que queremos hacer, no hay tiempo material".

"Hay personas que invierten mucho tiempo en peinar a sus hijas perfectamente, vamos a ver de lo que tenemos podemos dejar de hacer para ganar tiempo de calidad y de descanso para nosotros", sostiene Patri, psicóloga.

Esto también es útil para convertirnos en un referente para nuestros hijos, porque estos dice que no van a querer tener hijos en el futuro porque ven que sus padres no tienen tiempo para jugar, ni para descansar, ser padres lo ven como un sacrificio enorme. "Tenemos que convertirnos en modelos referentes, donde les enseñamos que haya una maternidad presente, y también hay un autocuidado y que vale la pena poder repartir el tiempo entre todo. Podemos tener una vida completa", reseña.

En este sentido, esta especialista sugiere igualmente la importancia de "huir de los ladrones del tiempo", reducir el número de actividades en nuestro día, tenemos que aprender a focalizar a estar presentes y a entrenar la atención, muy deteriorada con la tecnología, además de trabajar la puntualidad; confiar y delegar en quienes tenemos alrededor; y sacar cosas que no son importantes, y para ello aprender a decir que no o a poner límites, incluso a proyectos que nos parecen interesantes, pero que en este momento no podemos.

TENER TIEMPO PARA NOSOTROS

Es indispensable en todo este escenario, según insiste, en tener tiempo para nosotros mismos porque nuestra salud física depende de nuestra salud mental: "Cuando vivimos este 'síndrome de la vida ocupada', en el que vamos a agotados a todas partes, sin descansar lo suficiente, con ganas de llorar y no sabiendo por qué, ansiosos, no pudiendo dormir, y con problemas de concentración, son señales que te envía tu cuerpo de que debes parar".

A su juicio, la única manera de hacerlo es teniendo tiempo para nosotros mismos, y haciendo actividades que cuidan de nuestra salud mental. "Dentro de éstas, hay un fondo de armario, como dormir lo necesario; la práctica regular de ejercicio físico, sobre todo de fuerza; tener un rato de desconexión digital a lo largo del día, porque estamos sobreestimulados, y tener 10-15 minutos para no hacer nada, ese tiempo de quietud; y tener una agenda para hacer tus responsabilidades sin correr", sostiene.

"Está en nuestra mano decidir hacer cambios que se pueden hacer para revertir este ritmo de vida tan dañino, y cuidar de nuestra salud y física y mental. No nos dejemos deslumbrar por lo que vemos en las redes viendo mujeres que llegan a todo porque lo que no sabemos qué es lo que dejan de hacer, o qué ayuda y red de apoyo tienen; y no son nuestra referencia. Tu referencia eres tú y tu vida", concluye Patri, psicóloga.