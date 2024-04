El paracetamol en el embarazo, ni provoca autismo, ni TDAH ni discapacidad intelectual al bebé

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

No hay vínculo entre el uso de paracetamol durante el embarazo y el riesgo de autismo, TDAH y discapacidad intelectual en los niños, según un estudio sobre hermanos grandes de la Universidad de Drexel (Estados Unidos) y el Instituto Karolinska de Suecia.

Se trata de estudio más grande hasta la fecha sobre el tema, ya que una cuenta con una cohorte nacional de más de 2,4 millones de niños nacidos en Suecia, incluidos hermanos no expuestos al fármaco antes del nacimiento. En el estudio los investigadores no encontraron evidencia que respalde una relación causal vínculo entre el uso de paracetamol durante el embarazo y un mayor riesgo de autismo, TDAH y discapacidad intelectual en los niños. Los hallazgos se publican en el 'Journal of the American Medical Association' (JAMA).

Anunciado como analgésico y antifebril, el medicamento genérico paracetamol es el ingrediente activo de Tylenol y es un ingrediente de versiones de otros medicamentos, como Theraflu, Excedrin y Mucinex, entre otros.

Siguiendo a cada niño hasta los 26 años después del nacimiento, el equipo encontró un pequeño aumento en el riesgo de autismo, TDAH y discapacidad intelectual en la población general, como se vio en estudios previos similares que informaron tal vínculo. Sin embargo, los autores no encontraron un mayor riesgo de ninguna de las afecciones al comparar hermanos completos cuando un hermano estuvo expuesto al paracetamol mientras estaba en el útero antes del nacimiento y el otro hermano no. Debido a que los hermanos comparten una parte sustancial de sus antecedentes genéticos, así como una exposición similar a muchos de los mismos factores ambientales durante el desarrollo, compararlos ayuda a controlar estos factores compartidos que de otro modo serían difíciles de medir en estudios epidemiológicos, anotaron los autores.

"Los usuarios de paracetamol se diferencian de los no consumidores en varios aspectos y los análisis estadísticos estándar sin un control entre hermanos no pueden controlar todas las diferencias", resume el coautor principal Brian Lee, profesor asociado en la Escuela Dornsife de Drexel. de Salud Pública, miembro del Instituto de Autismo AJ Drexel e investigador asociado del Instituto Karolinska. "Las comparaciones entre hermanos nos permiten controlar las características familiares que podrían explicar una relación aparente entre el uso de paracetamol durante el embarazo y el riesgo de enfermedades del desarrollo neurológico".

Utilizando datos de los registros nacionales de salud y medicamentos recetados de Suecia, los investigadores recopilaron datos sobre el uso de medicamentos durante el embarazo en los nacimientos de 1995 a 2019. Solo alrededor del 7,5% de la muestra del estudio (185.909 niños) estuvieron expuestos al paracetamol durante el embarazo. En estudios anteriores, el uso de paracetamol durante el embarazo varió mucho según el entorno del estudio; un estudio realizado en Dinamarca informó un uso del 6,2%, mientras que un estudio en los EE. UU. informó un uso 10 veces mayor. Estudios anteriores sugirieron que muchas personas embarazadas, que pueden beneficiarse del paracetamol, no lo toman por temor a los efectos secundarios, como un estudio de 2019 que encuestó a 850 embarazadas suecas, en el que más del 60% consideró que el uso de medicamentos durante las primeras etapas del embarazo era beneficioso. "probablemente dañino" o "dañino".

"Los hallazgos de este estudio pueden ser una buena noticia para las parturientas que usan acetaminofén como opción para controlar el dolor o la fiebre, ya que hay pocas alternativas seguras para el alivio disponibles", apunta la coautora principal Renee M. Gardner, del Karolinska Institutet de Suecia. "Esperamos que nuestros resultados brinden tranquilidad a los futuros padres cuando se enfrentan a la, a veces, difícil decisión de tomar estos medicamentos durante el embarazo cuando sufren dolor o fiebre".

Los autores dicen que todos los pacientes deben seguir las indicaciones de su médico sobre si el paracetamol es seguro para ellos y sus futuros hijos. Asimismo, exponen que el riesgo estadísticamente mayor de trastornos del desarrollo neurológico en niños expuestos al paracetamol en el útero probablemente se deba a otros factores.

Aunque el estudio de Drexel y Karolinska utilizó datos sobre el paracetamol prescrito e informes de personas embarazadas a sus parteras durante la atención prenatal y es posible que no capture todo el uso sin receta en todos los pacientes, los hallazgos representan datos de una gran muestra representativa y controles de muchos otros factores que pueden estar relacionados con trastornos del desarrollo neurológico.