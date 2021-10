La pandemia hizo crecer un 102% la conversación sobre la ansiedad en Twitter

Las búsquedas en Google sobre ansiedad vuelven ahora a los niveles de

prepandemia

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conversación sobre ansiedad en Twitter presenta un incremento del 102% de las menciones vinculadas a este término entre enero de 2020 y septiembre de 2021 si se compara con las cifras anteriores a la pandemia, teniendo en cuenta el periodo entre abril de 2018 y diciembre de 2019.

Así se desprende del segundo estudio del Grupo Hospitalario HLA 'La ansiedad en tiempos de coronavirus: la conversación en Twitter y las consultas en Google', presentado en el marco de su campaña 'La semana de la salud mental', una iniciativa que pretende visibilizar la importancia de la salud emocional coincidiendo con el Día Europeo de la Depresión (7 de octubre) y el Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre).

La conversación en Twitter, con 1.391.798 menciones a la ansiedad en tuits, retuits o comentarios, desde inicios de 2020, alcanzó el pico máximo en marzo de 2020, en los peores momentos de la crisis del Covid-19 y el confinamiento.

A partir de ese momento, el número de menciones fue descendiendo hasta diciembre de 2020, y tras unas Navidades con restricciones, se ha mantenido en una tendencia al alza.

Más allá de la conversación, la preocupación por la ansiedad se reflejó en lo que buscaron los españoles en Google. Si bien actualmente se registran cifras parecidas a las de prepandemia, unas 40.500 al mes, el año pasado las búsquedas mensuales rondaban las 52.000.

Estas búsquedas sobre la ansiedad se vinculan sobre todo a los síntomas y su definición, lo que indica que muchos usuarios experimentaron o creyeron experimentar síntomas de ansiedad durante este periodo de pandemia.

Pese a que durante todo 2020 en las recomendaciones del buscador aparecía el término coronavirus asociado a la ansiedad, actualmente ya no lo hace.

Por comunidades y ciudades autónomas, Melilla, Extremadura, Canarias y Murcia son las comunidades que más consultan sobre la ansiedad en internet, mientras que Madrid, La Rioja, Cantabria y Ceuta, las que menos.

Según el director de la Unidad de Psicología de HLA Montpellier (Zaragoza), Santiago Pérez, estos datos han tenido una traducción real también en las consultas con los especialistas.

"Hay muchos pacientes que antes de la pandemia no sólo no tenían ningún tipo de patología previa, sino que, además, no tenían visos de llegar a tener la necesidad de consultar con un especialista, y que, de pronto, empiezan a sentirse de una manera en la que no saben cómo gestionar lo que les está pasando", ha explicado.

Asimismo, ha precisado que "los pacientes con patologías previas pasan por diferentes fases durante la pandemia, el primer confinamiento, el final de las restricciones del año pasado y la nueva normalidad, con una forma muy distinta de afrontar cada una de estas fases".

El especialista ha apuntado que los tipos de trastorno que más han aumentado en consulta durante los últimos meses son el trastorno de estrés postraumático y los trastornos de la alimentación.

Como parte positiva, ha señalado que desde el inicio de esta crisis sanitaria se ha ido reduciendo el estigma de acudir al psicólogo en busca de ayuda y se ha ido normalizando socialmente.

El análisis de la conversación en Twitter por parte del Grupo Hospitalario HLA ha identificado otras tendencias, como que casi 6 de cada 10 (57%) usuarios responsables de la conversación sobre la ansiedad en esta red social son mujeres, y el mayor número de menciones referidas al trastorno se registran los miércoles, mientras que las horas del día en las que más se tuitea sobre este tema son entre las 22.00 y las 23.00 horas.

En relación al contenido de los mensajes en Twitter, "cuarentena", "confinamiento" o "coronavirus" son algunos de los términos que aparecieron con fuerza en la conversación sobre ansiedad durante 2020. Su presencia es mucho menor en 2021, salvo en el caso de "coronavirus".

Del mismo modo, las etiquetas y los hashtags más utilizados junto al de '#ansiedad' estaban relacionados el pasado año con términos vinculados a la pandemia.

En este año se mantiene '#coronavirus' y '#covid19' entre los más utilizados, pero también tuvo mucho peso el de los Juegos Olímpicos de Tokio, asociado a la retirada de la gimnasta Simone Biles por un problema de ansiedad.