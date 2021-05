La pandemia aumenta la confianza de los españoles en la innovación por primera vez en 3 años: el 77,3% la ve positiva

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La pandemia aumentó la confianza de los españoles en la innovación por primera vez en tres años, según 'La Encuesta de Percepción social de la innovación en España', realizado anualmente desde 2017 por Sigma Dos para la Fundación Cotec, que busca medir, entre otros temas relacionados con la innovación, la evolución del impacto de la automatización del empleo en la sociedad, en la vida cotidiana y la desigualdad.

Según dicha encuesta, realizada a un total de 7.251 participantes en el cuarto trimestre de 2020, y cuyos resultados están incluidos en el 'Anuario 2021' de la fundación, revela que un 77% de los encuestados considera que la innovación es positiva, cuando en 2019 esta percepción era más baja, del 73,2%. Desde 2017, año en que un 89,6% confiaba en la innovación, el porcentaje ha ido cayendo hasta el 2020, año de la pandemia, subiendo por primera vez en tres años.

El 'Anuario 2021' se ha presentado este miércoles en Madrid en un acto que ha contado con la presencia del Rey Felipe VI; la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque; la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu; o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Aunque la pandemia ha mejorado la imagen que tienen los españoles del fenómeno de la innovación, también ha deteriorado su visión de España como país innovador, pues un 50% de los participantes señala que España está en el grupo de países menos avanzados de la UE, cuando en los tres años anteriores este porcentaje era de entre el 33% y 37%.

También se deteriora la percepción de las grandes empresas españolas como innovadoras, pues un 40% de los encuestados afirma que las grandes empresas españolas no son innovadoras, frente al 34% que lo pensaba en 2019. En el caso de las pymes, la percepción de los españoles es muy similar respecto al año anterior.

El informe destaca, no obstante, que la I+D+I se sitúa como cuarta prioridad de gasto público para los españoles, detrás de las pensiones. Las dos primeras, a distancia del resto, son Sanidad y Educación.

Con respecto a la educación, el trabajo de Fundación Cotec indica que la pandemia no ha cambiado la opinión unánime de que el actual sistema educativo no está preparando lo suficiente a la sociedad para los retos del futuro. Así, el 70% de los encuestados considera que el sistema educativo no responde al tipo de empleo que demanda la futura sociedad tecnológica, creciendo esta sensación en 2 puntos con respecto a 2019.

La encuesta desvela también que en todas las comunidades autónomas (salvo en País Vasco, Navarra y Cataluña), la mayoría de los participantes cree que su región tiene poca cultura de la innovación.

El 'Anuario 2021' de Fundación Cotec, que ha sido presentado este miércoles en un acto en Madrid al que ha acudido el Rey Felipe VI, también analiza y compara la capacidad de atraer y retener talento de las 17 comunidades autónomas españolas. Este análisis revela que el talento se concentra en las regiones del nordeste de España y en Madrid, mientras que las comunidades del sur y Canarias son las peor posicionadas.

Así, la Comunidad de Madrid se situaría en lo más alto del ránking (con un índice de 71), seguido de Navarra (66,7), País Vasco (63,6), Cataluña (56,3), Aragón (53,9) y Asturias (53,1). Todas estas regiones se encuentran por encima de la media de España (49). Por debajo se encuentran Extremadura (32), Canarias (28,7) y Castilla-La Mancha (28,2).

EVOLUCIÓN DE LA I+D

Una de las novedades del 'Anuario 2021' de Informe Cotec es que adquiere por primera vez carácter monográfico. Así, dedica su capítulo central a repasar más de 40 problemas provocados o agravados por la pandemia de la COVID-19, así como la respuesta que encontraron en la innovación, en ámbitos como la Sanidad, la Educación, la Ciencia, la Economía y la Sociedad, pues si el 2020 ha sido "el año de la pandemia", también se ha convertido en "el año de la innovación".

Pero el informe también recoge su tradicional análisis de la evolución de la I+D en España, a partir de los últimos datos del INE y Eurostat. Según dicho análisis, después de recuperar en 2018 los niveles previos a la crisis económica, la inversión de España en I+D alcanzó en 2019 su máximo histórico, superando por primera vez los 15.000 millones de euros, creciendo así por quinto año consecutivo. Y a la evolución en positivo han contribuido tanto el sector público, por tercer año consecutivo, como el privado, por quinto año consecutivo.

Así, la inversión privada en I+D se sitúa por encima de su máximo pre-crisis, aunque la pública sigue por debajo. Si bien, a pesar de que el nivel de inversión privada en I+D ha alcanzado un máximo histórico en España, el número de empresas que realizan actividades de I+D es muy inferior al que había antes de la crisis económica, llevando a una mayor concentración del mercado. En resumen, el sector privado hoy invierte un 8,5% más que hace una década, pero lo hace con 2.500 empresas menos (un 18% menos).

Asimismo, Fundación Cotec recoge que en 2019 han sido 8 las comunidades autónomas las que han superado los niveles de inversión en I+D previos a la crisis. Se trata de Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Murcia y País Vasco.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

El informe también pone de manifiesto cuál fue la ejecución presupuestaria de la I+D+I en España. Según los últimos datos publicados por la Intervención General del Estado (IGAE), el sector público estatal español invirtió el año pasado en I+D+I un total de 3.667 millones de euros, el 52,1% del presupuesto disponible (7.044 millones de euros).

Si bien, el 90,5% del presupuesto para I+D+I no ejecutado se concentró en el gasto no financiero (préstamos y créditos). De hecho, en 2020 no se observó una mejora en los niveles de ejecución presupuestaria de este capítulo, que continuó presentando uno de los registros más bajos de los últimos 20 años.

De este modo, la I+D+I es la partida que registra una menor tasa de ejecución presupuestaria entre todas las políticas del sector público estatal (52,1%), viéndose superada por Comercio, Turismo y pymes (58,4%), que en 2019 presentaba una tasa de ejecución inferior. De hecho, son las dos únicas políticas cuya ejecución quedó por debajo del 70% en 2020. En el otro extremo de la tabla, con tasas de ejecución por encima del 90% de su presupuesto, aparecen las políticas de Pensiones, Defensa, Justicia y Seguridad ciudadana.

ESPAÑA EN LA UE

El 'Anuario 2021' de Fundación Cotec también realiza un análisis sobre el informe 'European Innovation Scoreboard 2020', publicado anualmente por la Comisión Europea. Según este documento, España ocupa el puesto 14 de 27 en el ranking de innovación de la Unión Europea, por debajo de países como Chipre, Portugal o Estonia.

El 'European Innovation Scoreboard' se compone de 27 indicadores, clasificados en 10 grupos. De entre estos 27 indicadores, España ha mejorado en un total de 17 y ha empeorado en 10. Según Fundación Cotec, el aumento de España se explica por haber mejorado en 9 de los 10 grupos de indicadores a partir de los cuales se establece el ranking. A pesar de este avance, España continúa situándose por encima de la media comunitaria en tan sólo tres de ellos, "capital humano", "entorno favorable" y "empleo en innovación".