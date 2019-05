Padecer insomnio crónico incrementa el riesgo de desarrollar una enfermedad mental

Publicado 10/05/2019 12:47:49 CET

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Las personas que padecen un insomnio crónico tienen mayor riesgo de desarrollar síntomas psiquiátricos como depresión, ansiedad o, incluso, una mayor probabilidad de aparición de determinados trastornos mentales, según ha afirmado la psiquiatra del Hospital Santiago de Vitoria, la doctora Carmen Martín, durante la XXI Reunión de la Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría.

Durante un taller sobre trastornos del sueño, llevado a cabo en la reunión, la psiquiatra ha puesto como punto de partida que el insomnio no es dormir mal una noche o no dormir, sino que es la dificultad de conciliación o mantenimiento del sueño o la producción de sueño no reparador que se mantiene a lo largo del tiempo y que repercute en la funcionalidad del día a día.

En este contexto, la especialista ha destacado que "las personas que padecen insomnio crónico presentan con mayor frecuencia dificultad en la gestión emocional, niveles de ansiedad más elevados y peor nivel de salud autopercibido, al tiempo que también tienen alterada la capacidad de atención y la velocidad de procesamiento".

Asimismo, estos problemas mentales pueden causar problemas para mantener una atención plena en el trabajo o una conversación a nivel social y se relacionan con un mayor riesgo de desarrollo de determinados trastornos mentales.

"Es muy importante dedicar un tiempo en nuestro día a día al cuidado del sueño y abordar los casos de insomnio crónico de manera específica ya que a largo plazo éste puede constituir un generador de malestar o disconfort mental", ha subrayado la doctora.

Según ha continuado explicando, hay evidencia científica acerca de la relación entre insomnio y sintomatología afectiva, niveles de ansiedad, consumo de sustancias y suicidio.

Por último, la especialista ha querido explicar que el insomnio es un trastorno de sueño muy frecuente y tratable y que algunas de las técnicas más eficaces no son farmacológicas. Uno de los tratamientos "estrella" para el insomnio sería la terapia cognitivo conductual, que parte de mantener unos hábitos de vida saludables y una serie de técnicas que organizan el día a día de forma reglada y abordan los aspectos psicológicos asociados al insomnio.