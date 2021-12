Los pacientes con trasplantes de órganos y la pauta completa tienen mayor riesgo de Covid-19

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes con trasplantes de órganos, que tienen la pauta completa de vacunación, tienen más probabilidades de contraer la Covid-19 que las personas sin disfunción inmunológica, según un estudio de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins de la Universidad de Washington (Estados Unidos).

La investigación, publicada en 'Journal of the American Medical Association (JAMA), ha analizado datos de más de 600.000 personas, entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021, alojados en el 'National COVID Cohort Collaborative' (N3C), que es una base de datos central de coronavirus de centros médicos de Estados Unidos.

Más del 90 por ciento de las personas analizadas tenían la pauta completa de vacunación y la muestra ha tenido una media de edad de 51 años, con el 56 por ciento de mujeres participando en el estudio por el 43 por ciento de hombres.

La investigación ha identificado que una edad avanzada, las mujeres y un mayor número de comorbilidades se asociaron significativamente con una mayor probabilidad de infección irruptiva, que se ha definido como el contagio que se produce en el día 14 o posterior a la vacunación.

Específicamente, el riesgo de infección irruptiva aumentó entre un 30 por ciento y un 40 por ciento entre los pacientes de 30 años o más en comparación con los de 18 a 29 años. Aunque el riesgo de una infección irruptiva aumentó con un mayor número de comorbilidades, este riesgo se asoció con el estado de disfunción inmunitaria.

"Las personas con afecciones de disfunción inmunológica tienen un riesgo más alto de contraer la infección por COVID-19 que las que no tienen dicha afección, lo que sugiere el uso continuo de intervenciones no farmacéuticas (uso de máscaras, distanciamiento social, evitar la aglomeración y los viajes, etc.) y estrategias alternativas de vacunación, (dosis adicionales o pruebas de inmunogenicidad) deben recomendarse incluso después de la vacunación completa", ha explicado el autor y científico en el departamento de epidemiología de la Escuela de Salud Pública Bloomberg Johns Hopkins, Jing Sun.

El estudio dividió en dos grupos a los participantes: aquellos con disfunción inmunológica y los que no tenían ninguna enfermedad. Aquellos con sistemas inmunológicos comprometidos se dividieron aún más en pacientes con diagnósticos como VIH, esclerosis múltiple y artritis reumatoide, así como en personas que se habían sometido a trasplantes de órganos y de médula ósea.

Tener la pauta completa de vacunación se ha relacionado con un 28 por ciento menos de riesgo de infección irruptiva, independientemente del sistema inmunológico. Sin embargo, las personas que tenían l sistema inmunológico debilitado tenían un mayor riesgo de contraer una infección irruptiva.

A lo largo del período de estudio, los pacientes sin disfunción inmunológica tuvieron una tasa de infección progresiva de 7,1 por 1.000 personas-mes. En cambio, las personas que se habían sometido a trasplantes de médula ósea tenían una tasa de casos de avance de 8,6 por cada 1000 meses-persona y los pacientes con esclerosis múltiple tenían una tasa de 8,9 por cada 1000 meses-persona.

Por su parte, los pacientes con VIH tenían una tasa de 9,1 por 1000 meses-persona y los pacientes con artritis reumatoide tenían una tasa de 9,3 por 1000 meses-persona. La tasa más alta de casos de avance se observó entre los pacientes con trasplante de órganos con 15,7 por cada 1.000 personas-mes, el doble que en los que no están inmunodeprimidos.

Los investigadores considera que esto se debe a que los pacientes de trasplantes deben tomar inmunosupresores por el resto de sus vidas para que sus cuerpos no rechacen sus nuevos órganos. Sin embargo, esto también debilita su sistema inmunológico y los hace más susceptibles a infecciones como COVID-19.