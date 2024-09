Pacientes piden un modelo sanitario más equitativo y participativo y reclaman un nuevo abordaje en la enfermedad crónica

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Carina Escobar, ha asegurado este jueves que las enfermedades crónicas deben abordarse desde un entorno de salud global y, para ello, es necesario replantear la atención sanitaria y "avanzar hacia un modelo más inclusivo, colaborativo y preparado para enfrentarse a los retos del futuro".

"La salud global también está relacionada con cómo gestionamos los determinantes sociales de la salud" porque "factores como la educación, el empleo, la vivienda o el entorno en el que vivimos tienen un impacto directo en la prevención y manejo de las enfermedades crónicas", ha afirmado en la inauguración del VIII Congreso de Organizaciones de Pacientes, que se celebra en Sevilla con el lema 'La cronicidad en un entorno de salud global'.

Escobar ha reafirmado "seguir abogando por un sistema sanitario inclusivo y accesible para todos, sin importar la condición, situación geográfica o nivel socioeconómico". En cuanto a la cronicidad, tema central de este congreso, la presidenta de la POP recordó que las enfermedades crónicas afectan a millones de personas en todo el mundo.

En el encuentro, que este año coincide con el décimo aniversario de la POP, ha recordado que "gestionar la cronicidad en un entorno de salud global exige que trabajemos juntos, que derribemos barreras y que luchemos por un sistema de salud que no deje a nadie atrás".

FUNDACIÓN ONCE BAJA VISIÓN

En el acto de inauguración del VIII Congreso de Organizaciones de Pacientes también intervino la responsable de la Unidad Central de Afiliación de la Dirección General de la ONCE, Ana Belén Morejón, quien ha resaltado los 10 años de la POP "dando voz a los pacientes crónicos".

"En la ONCE tenemos 71.142 pacientes con discapacidad visual. Por ello, trabajamos por y para las personas y trabajamos para su transformación". De hecho, Morejón subrayó que "hace dos días creamos el nuevo patronato 'Fundación ONCE Baja Visión' con el fin de que aquellas personas que tienen discapacidad visual pero que no reúnen los requisitos para ser afiliadas puedan entrar para que podamos ayudarlas".

A continuación, la delegada de Deportes y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla, Silvia Pozo, quien ha remarcado ser aliados "de una causa que nos toca profundamente: el bienestar de nuestros ciudadanos". De hecho, ha indicado que las enfermedades crónicas "son responsables del 71% de las muertes a nivel global y debemos repensar nuestro bienestar".

Por ello, ha agregado que "la mejora de la atención sociosanitaria y la cronicidad deben partir de iniciativas participativas. Las instituciones no podemos limitar nuestra visión a los hospitales, debemos pensar en las calles que paseamos y el aire que respiramos. Por lo tanto, debemos abordar los determinantes sociales de la salud".