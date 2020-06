Los pacientes con MAFLD tienen más riesgo de diabetes e hipertensión cuando presentan fibrosis

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El doctor José Altamirano, hepatólogo y facultativo del Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Barcelona, ha resaltado que los pacientes con hígado graso asociado a disfunción metabólica (MAFLD, por sus siglas en inglés) tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes e hipertensión cuando presentan fibrosis significativa.

"De esta forma, los datos demuestran que al cabo de cinco años hay un 14 por ciento más de pacientes con esta enfermedad que han desarrollado diabetes y un 17 por ciento hipertensión", ha concretado el experto. Si estas personas tienen además obesidad, la incidencia anual de desarrollo de diabetes e hipertensión es de aproximadamente de 7 casos por cada 100 personas al año.

"Por eso es de especial importancia la vigilancia de estos pacientes y su detección precoz, que nos ayude a evitar que se agrave su condición con la adición de estas comorbilidades, que harán más complejo y difícil su manejo", explica Altamirano, quien recuerda también que la MAFLD afecta aproximadamente a un 30 por ciento de la población de Cataluña.

Hasta hace poco esta enfermedad se definía por "lo que no era". No era una patología asociada al consumo del alcohol y era descartando otras patologías cómo se diagnosticaba, lo que motivaba su retraso durante mucho tiempo con las implicaciones para la salud del paciente derivadas de esto.

Un panel de 22 expertos acaban de publicar en la 'European Association for the Study' of the Liver un artículo en el que se propone el cambio de nomenclatura y empezar a denominar a la enfermedad como Hígado Graso Asociado a Disfunción Metabólica o MAFLD en lugar de Hígado Graso No Alcohólico, así como toda una serie de criterios positivos para su diagnóstico, lo que supone un giro completo en la forma de abordar la enfermedad en sus primeros compases.