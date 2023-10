Los pacientes que dejan de fumar al menos un año antes del diagnóstico de cáncer de pulmón tienen mayor supervivencia

El estudio, liderado por un equipo canadiense, cuenta con la participación de dos profesores de la USC

Una investigación en la que participan los profesores del área de Salud Pública de la USC Mónica Pérez Ríos y Alberto Ruano Raviña ha logrado demostrar que aquellos enfermos que dejaron de fumar al menos un año antes del diagnóstico de cáncer de pulmón, consiguen una mayor supervivencia de esta enfermedad.

Según los investigadores, la supervivencia aumenta "incluso en aquellos pacientes que hayan dejado de fumar de uno a tres años antes del diagnóstico de la enfermedad".

El artículo, titulado 'Association between duration of smoking abstinence before no-small-cell lung cancer diagnosis and survival: a retrospective, pooled analysis of cohort studies' acaba de ver la luz en la revista 'Lancet Public Health'.

La investigación surge como iniciativa del Consorcio Internacional de Cáncer de Pulmón (International Lung Cancer Consortium) al que pertenecen los investigadores de la USC y fue liderada por un equipo canadiense. En el estudio participaron más de 42.000 enfermos de todo el mundo.

Estos resultados, apuntan los investigadores, "tienen implicaciones importantes en el campo de la salud pública", ya que, aunque ya se sabía que el riesgo de cáncer de pulmón disminuía con el tiempo que las personas llevaran sin fumar, "apenas existía evidencia sobre el efecto que esto tenía en la supervivencia de una enfermedad con una elevada letalidad, por lo que es importante reforzar el consejo antitabaco en las consultas de los especialistas".