Ópticos-Optometristas recuerdan que un tercio de los españoles no revisa su visión periódicamente

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (CNOO) ha alertado de que 1 de cada 3 personas no revisa su visión de forma periódica, lo que conlleva el riesgo de sufrir una deficiencia visual que no está siendo compensada por desconocimiento o que problemas visuales patentes terminen por agravarse.

Además, la entidad colegial destaca, con motivo del Día Mundial de la Visión, que se celebra cada año el segundo jueves del mes de octubre, que el 67 por ciento de los españoles tiene alguna deficiencia visual reconocida, un dato que podría ser mayor si se sometiesen a estos exámenes visuales con más frecuencia.

El decano del CNOO, Juan Carlos Martínez Moral, añade que, en el caso de los menores, "ver bien es fundamental para rendir adecuadamente en el ámbito escolar y, a nivel laboral, una correcta compensación de un problema visual puede ayudar a mejorar la productividad más de un 20%".

Por este motivo, el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas aprovecha este día para hacer un llamamiento a la población con el objetivo de aprovechar el servicio sanitario que prestan los ópticos-optometristas y atender adecuadamente a su salud visual.

"No hay que olvidar que la mitad de los casos de pérdida visual se pueden prevenir con una detección temprana y el tratamiento correcto", explica Martínez Moral. A través de un examen visual, recuerda el óptico-optometrista no solo es capaz de determinar si una persona padece algún defecto refractivo, como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo, sino que puede percibir indicios de posibles anomalías que afectan a la salud ocular, como cataratas, retinopatía diabética o deficiencias visuales de las que no se es consciente, pero que pueden provocar una pérdida irreversible de la visión.

RECOMIENDAN UNA VISITA ANUAL AL ÓPTICO-OPTOMETRISTA

Frente a los escasos medios para la detección de problemas visuales con los que cuentan países en vías de desarrollo, el CNOO destaca el valor y la oportunidad que tienen millones de españoles a la hora de emplear estos recursos que se ofrecen para animar así a visitar al profesional óptico-optometrista al menos una vez al año en caso de que no se perciban síntomas que indiquen alguna afección.

Aunque, advierten de que lo recomendable sería acudir cada seis meses para evitar que esta se agrave con el paso del tiempo y la edad. Del mismo modo, por edades se aconseja un primer examen visual cuanto antes durante la infancia; entre los 20 y los 40 años de edad se recomienda revisar la visión cada dos años, siempre y cuando un problema no nos obligue a acortar ese plazo; y a partir de los 40 se incrementa el riesgo de padecer disfunciones visuales, por lo que es acertado acudir al óptico-optometrista al menos una vez al año.

En el caso de la población mayor de 55, donde se dan casos de presbicia y se es más propenso a sufrir problemas visuales como consecuencia de la retinopatía diabética, cataratas, glaucoma o degeneración macular asociada a la edad (DMAE), una visita a tiempo ayudaría a detectar estas patologías, por lo que habrá que aumentar la frecuencia de la visita en el año.