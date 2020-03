La OMS, "razonablemente optimista" con que haya un tratamiento contra el coronavirus "relativamente pronto"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, se ha mostrado "razonablemente optimista" con que haya "relativamente pronto" un tratamiento contra el coronavirus Covid-19.

"Hay en este momento 200 ensayos en marcha y podríamos tener buenas noticias relativamente pronto. Por una razón: son medicamentos que ya están comercializados. Con lo cual, sería solo una incorporación. Podrían efectivamente ayudarnos mucho. Esperemos que pronto se puedan dar este tipo de tratamientos", ha comentado Neira en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press.

Por otra parte, la experta de la OMS ha resaltado que el aumento de contagios en España "está siguiendo un patrón que más o menos era el esperado". "El número de casos, como está aumentando, estaba dentro de lo previsto. Podría haber escenarios que habrían sido mucho peor. Estas medidas en marcha, tan dolorosas e importantes y que la población está siguiendo de manera tan disciplinada y con solidaridad, esperemos que van a dar buenos frutos. Hay que controlar la situación día a día, con medidas tomadas con la mente muy fría, y que tengan el máximo impacto posible", ha señalado.

Pese a su confianza en las medidas tomadas por España, no se ha atrevido a "hacer ningún tipo de predicción" sobre cuándo podría estar controlado el brote. "Confío mucho en el sistema sanitario español pasadas estas semanas muy muy difíciles. Después de esas semanas, viendo que se esta reforzando mucho el sistema sanitario, que los profesionales dispongan del material de protección, y que se ha hecho una planificación mucho más estructurada y estratégica, confío en que la curva de mortalidad se estabilice. En eso pienso que tenemos un poquito de ventaja con respecto a Italia", ha determinado.

Sobre la importancia de realizar el número mayor posible de test diagnósticos, tal y como reclamó este lunes el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la dirigente ha reivindicado que "es una de las medidas de contención más eficaces, ya que focaliza la atención allí donde puede haber positivos". En cualquier caso, ha puntualizado que en el caso de España, con las medidas de confinamiento, esta recomendación "tal vez tiene menos fuerza que en otros países, donde no hay todavía ese aislamiento".

Neira ha reivindicado, al igual que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que no se relajen las medidas de cuarentena en los últimos días de aislamiento: "Se puede comparar con lo que hacemos con los antibióticos. Cuando se empiezan a tomar ante una infección bacteriana, las personas dejan de tomarlo y no completan el tratamiento cuando notan una mejoría. Esto sería parecido. Hay que completar la cuarentena, porque si no de nada serviría ese esfuerzo tan importante", ha defendido.

Por último, Neira ha valorado el 'modelo británico' contra el coronavirus: su estrategia es radicalmente distinta a la del resto de países europeos y a la de China, ya que pasa por mantener abiertos buena parte de los establecimientos y permitir las reuniones públicas con la confianza de desarrollar una inmunización colectiva ante la enfermedad.

"Es un modelo ciertamente arriesgado. Anticipa ciertas cosas que desde el punto de vista teórico podrían incluso hasta ser ciertas, pero están mezcladas con otras", ha criticado Neira, quien ha reconocido, no obstante, que "cada vez hay más medidas que están poniendo en marcha que se van adaptando a la realidad". "No queremos que nadie fracase, queremos que la población esté bien protegida. Invitamos una vez más a que se escuche a los científicos y que, a partir de ahí, se pongan en marcha las medidas que ese país necesite y lo antes posible", ha concluido.