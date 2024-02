La OMS confirma que la variante del JN.1 es ya "dominante en todo el mundo" y mantiene su calificación "de interés"

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de que está aumentando en todo el mundo la circulación del JN.1, "una variante dominante en todo el mundo" que representa casi el 80 por ciento de la infecciones notificadas, ha señalado la directora del Departamento de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias (PPE) de la OMS, la doctora Maria Van Kerkhove.

No obstante, comparado con el Omicron no cumple los requisitos de variante "preocupante", ha señalado este jueves en durante el seminario donde han abordado qué variantes están circulando, su riesgo e impacto, y qué se puede hacer para prevenir y proteger contra infecciones.

Aunque, confirman que "hay un cambio de gravedad de JN1 respecto a otros linajes en circulación en los últimos dos años", por tanto esperan ver su evolución en las próximas semanas ya que no tienen duda de que continuará su expansión.

"Recuerden que este virus y sus variantes pueden causar enfermedad, incluso una patología grave o la muerte", ha alertado Van Kerkhove, quien ha pedido a los Estados miembros que sigan promocionando las medidas de protección y la vacunación sobre todo en los grupos de riesgo.

Actualmente el riesgo tiene una evaluación de nivel bajo, puesto que no hay ninguna indicación de que esta variante sea asociada con gravedad de casos. "Hay una serie de países que han experimentado recientemente un aumento de las hospitalizaciones, pero esto no estaba asociado con una variante específica de salud, sino más bien con la circulación de toda una serie de virus respiratorios", ha explicado el doctor Lorenzo Suvici, un experto de la OMS en coronavirus.

¿CUÁL ES EL FUTURO DE LA COVID-19?

En cuanto a qué puede ocurrir a partir de ahora, el técnico ha señalado que desde la OMS se están recopilando datos de estos cuatro años, pero aún no pueden predecir la evolución de la Covid-19. "Es algo que no se puede prever. Lo que sí podemos hacer es trabajar en una planificación de futuras hipótesis", ha señalado.

"En la OMS hemos creado una red de la COVID cuyo objetivo es tener una respuesta coordinada en caso de emergencia, en caso de resurgencia de este tipo de variantes. Están colaborando más de 20 laboratorios del mundo entero y el principal objetivo es velar porque no nos quede a algún lugar que no sea objeto de vigilancia y de seguimiento y que esto dé lugar a nuevas variantes cuyo perfil biológico no conozcamos y que puedan ser más graves", concluye.