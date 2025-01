La OMS aprueba tres nuevos regímenes para la tuberculosis resistente a la rifampicina tras éxito de ensayos clínicos

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

En un importante avance, un ensayo clínico internacional dirigido por la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) ha descubierto tres nuevos regímenes farmacológicos seguros y eficaces para la tuberculosis resistente a la rifampicina, el más eficaz de los antibióticos de primera línea utilizados para tratar la tuberculosis.

La investigación, publicada en el 'New England Journal of Medicine', fue dirigida, además de por investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard, por otros miembros del proyecto endTB , una colaboración entre Partners In Health, Médicos Sin Fronteras e Interactive Research and Development, con la ayuda de investigadores y médicos de centros médicos académicos y centros de investigación de todo el mundo.

Los nuevos regímenes de tratamiento aprovechan fármacos recientemente descubiertos para ampliar el arsenal terapéutico y ofrecer a los médicos nuevas formas de acortar y personalizar el tratamiento, minimizar los efectos secundarios y tratar a los pacientes utilizando únicamente pastillas en lugar de inyecciones diarias. También ofrecen alternativas en caso de intolerancia a los fármacos, escasez o falta de disponibilidad de medicamentos o resistencia a los mismos, dijeron los investigadores.

El ensayo endTB es uno de los cuatro esfuerzos recientes para utilizar ensayos controlados aleatorios para probar regímenes nuevos, más cortos y menos tóxicos para la tuberculosis resistente a los medicamentos. endTB utiliza dos medicamentos nuevos (bedaquilina y delamanida) que, cuando se lanzaron al mercado en 2012-2013, fueron los primeros medicamentos nuevos contra la tuberculosis desarrollados en casi 50 años.

Para encontrar combinaciones de medicamentos más cortas y sin inyecciones para personas infectadas con tuberculosis resistente a la rifampicina, endTB probó cinco nuevos regímenes totalmente orales de 9 meses utilizando los dos nuevos medicamentos en combinación con medicamentos más antiguos.

Un tercer medicamento, pretomanida, recibió autorización de emergencia de la FDA para uso específico dentro de un régimen contra la tuberculosis altamente resistente a los medicamentos en 2019, después de que el ensayo clínico endTB estuviera en marcha, y no está incluido en los regímenes utilizados en estos ensayos.

Los regímenes de ensayo se consideraron eficaces si funcionaban al menos tan bien como el grupo de control, que recibió un estándar de atención de buen desempeño compuesto de acuerdo con una interpretación estricta de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los tres nuevos regímenes que resultaron eficaces tuvieron éxito entre el 85 y el 90 por ciento de los pacientes, en comparación con el 81 por ciento de éxito en el grupo de control. El grupo de control recibió tratamientos más prolongados, que también incluían los medicamentos recientemente descubiertos.

El ensayo, que se inició en 2017, contó con la participación de 754 pacientes de siete países: Georgia, India, Kazajstán, Lesoto, Pakistán, Perú y Sudáfrica. El objetivo era mejorar el tratamiento de los pacientes con tuberculosis resistente a la rifampicina. La OMS estima que unas 410.000 personas contraen tuberculosis resistente a la rifampicina cada año, incluidas las que padecen tuberculosis multirresistente (TB-MDR). Solo el 40% recibe un diagnóstico y un tratamiento, y el 65% de ellos con éxito.

La población del estudio incluyó a niños, así como a personas infectadas con VIH o hepatitis C, ambas enfermedades comunes en poblaciones con altas tasas de tuberculosis. Otra innovación fue que en el ensayo endTB se incluyeron mujeres que quedaron embarazadas durante el tratamiento. Estos grupos suelen quedar excluidos de los ensayos clínicos. En un informe especial publicado en agosto de 2024, la OMS agregó los tres regímenes no inferiores del ensayo endTB a la lista de opciones de tratamiento para la tuberculosis resistente a la rifampicina y resistente a múltiples fármacos (TB-MDR); las recomendaciones se extienden a estos grupos desatendidos, así como a las mujeres embarazadas.

Gracias a los recientes esfuerzos por poner fin a la exclusividad de la patente de la bedaquilina, dos de los regímenes endTB y el régimen que contiene pretomanida recomendado por la OMS pueden adquirirse por menos de 500 dólares, un objetivo de acceso fijado por activistas hace más de 10 años, que recién ahora se ha logrado. Todas estas innovaciones juntas significan que los nuevos regímenes abreviados y totalmente orales están disponibles para más personas que nunca.