Oftalmólogos advierten del aumento de miopía en niños debido a los dispositivos electrónicos

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Especialistas del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Torrejón han destacado que la miopía en niños está aumentando progresivamente consecuencia de los dispositivos electrónicos, por lo que su diagnóstico y corrección precoz es fundamental para que los más pequeños puedan desarrollar una correcta agudeza visual.

"Si hay miopía, lo más importante es corregirla con gafas para que vean bien y, según el caso, pueden plantearse otras medidas que nos ayuden a controlar la miopía", han recomendado los oftalmólogos del centro a través de un comunicado.

La especialista y doctora del Servicio de Oftalmología del Hospital de Torrejón Naon Kim,ha explicado que "la miopía es un defecto refractivo muy frecuente en jóvenes y adultos que produce una visión borrosa de lejos". Se trata de un problema de salud que ha aumentado significativamente en la última década, hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en 2050 la mitad de la población podría ser miope, con una prevalencia especialmente alta entre los niños.

"Diferentes estudios apuntan a que el estilo de vida y de ocio de los niños, que pasan muchas horas en sitios cerrados con el móvil, viendo la televisión o con dispositivos electrónicos, puede ser una de las principales causas del aumento de casos de miopía en niños", han señalado desde el Servicio de Oftalmología del centro torrejonero, haciendo hincapié en que "aparece en niños cada vez más pequeños".

La miopía también tiene un componente hereditario, aunque distintas investigaciones indican que la transmisión se produce en una baja proporción de casos, atribuyéndole un peso muy importante a los hábitos de los más pequeños.

Oftalmólogos del Hospital Universitario de Torrejón recalcan que se trata de un problema de salud ocular que se puede prevenir tomando medidas relacionadas con el estilo de vida, como "disminuir las horas de televisión y el uso de dispositivos electrónicos en casa". También recomiendan que los niños hagan "descansos intermitentes durante el estudio y que pasen tiempo al aire libre, ya que además de disminuir el esfuerzo visual de cerca, ayuda a combatir el sedentarismo y la obesidad".

"La mayoría de las veces el niño puede no quejarse de que no ve bien y son los padres los que notan que su hijo hace gestos raros con los ojos, se acerca al leer, se cansa con frecuencia en el colegio o al hacer los deberes", ha trasladado el especialista del Servicio de Oftalmología del Hospital Daniel Pérez Formig, uqien ha hecho hincapié en que es muy importante acudir al especialista para que "determine si hay miopía o no para corregirla con gafas o, en algunos casos, controlarla con el uso de lentes de contacto blandas o rígidas, además de un posible tratamiento farmacológico".