Obtienen variantes del virus de la fiebre del Valle del Rift útiles para estudios moleculares

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Científicos del Centro de Investigación en Sanidad Animal del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, (CISA-INIA, CSIC) han diseñado una estrategia experimental para obtener variantes recombinantes del virus de la fiebre del Valle del Rift, que serán útiles en estudios moleculares.

Según ha explicado el CSIC este viernes en un comunicado, estas variantes recombinantes son capaces de propagarse normalmente y son fáciles de detectar debido a que se les han insertado genes que codifican proteínas fluorescentes. La fiebre del Valle del Rift provoca hemorragias mortales en las personas a las que los mosquitos infectan con el virus, que está catalogado como "posible amenaza biológica" por varios organismos internacionales.

Los resultados de la investigación, publicados en 'Journal of Virology', permitirán el estudio 'in vivo' e 'in vitro' de la replicación del virus y ayudarán en la determinación de anticuerpos neutralizantes o en la identificación de compuestos terapéuticos sin necesidad de emplear abordajes secundarios adicionales.

"Permitiría el seguimiento de la infección mediante técnicas de imagen no invasivas en especímenes, cultivos primarios, mosquitos o animales vivos para la determinación, por ejemplo, de la efectividad de terapias en modelos que reflejan más fielmente la infección por el virus de la fiebre del Valle del Rift", ha detallado Aitor Nogales, primer firmante del artículo.