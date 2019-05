La "obsoleta" Ley Antitabaco: "La hostelería se ríe. No funciona. Hay desidia de los políticos"

Publicado 30/05/2019 13:55:22 CET

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), que integra a 36 sociedades científicas, colegios profesionales y asociaciones de pacientes y usuarios, ha reclamado actualizar la Ley Antitabaco de 2010, ya que "han pasado diez años y se ha quedado obsoleta, entre otras cosas por la aparición de nuevos productos de tabaco como los cigarrillos electrónicos o de calentamiento de tabaco", en palabras de su presidente, Andrés Zamorano Tapia.

El experto, que ha calificado fumar como "el principal problema de salud pública en España", ha denunciado la "poca actividad" realizada desde las instituciones contra el tabaco. "No ocupa el lugar que le corresponde en la agenda de los políticos. Nunca un problema tan grande se ha tratado de forma tan nimia. Por ejemplo, hace más de diez años que no se hace una campaña antitabaco seria en televisión, como sí ocurre en accidentes de tráfico", ha lamentado el presidente del CNPT.

"El Estado no pone en músculo en defender la Ley, no hay voluntad política. Hay terrazas cerradas por tres partes, e incluso con puertas, donde se fuma. Las inspecciones de Sanidad no son suficientes; pedimos que cualquier tipo de inspector, también de Trabajo, pueda actuar, y también las policías tanto nacional como municipal si ven a alguien fumando en una terraza cerrada", ha denunciado Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org, integrada en el CNPT.

En este aspecto, ha asegurado que las instituciones "miran para otro lado" cuando detectan terrazas que incumplen la legislación. Así, ha asegurado que su asociación, en tan solo una tarde, detectó unas 200 terrazas cerradas donde se fumaba en Sevilla. "Según un estudio de la Universidad de Alcalá de Henares en 2016, el 80 por ciento de las terrazas madrileñas incumplen la Ley. Y en la Comunidad de Madrid hay tan solo 17 inspectores. La hostelería hace mucho dinero así, se han reído de la Ley Antitabaco", ha mantenido.

Por estos motivos, ha señalado que "es el momento" de "dar un paso hacia adelante" en la legislación ante la "desidia de los poderes públicos". "La Ley no funciona. Hace falta una norma que establezca una hostelería cien por cien libre de tabaco", ha reclamado, pidiendo que no solo se prohíba fumar en terrazas cerradas sino en cualquier tipo de ellas, "como ya ocurre en Reino Unido o Suecia, donde las tasas de tabaquismo son bastante bajas".

MÁS IMPUESTOS, EMPAQUETADO GENÉRICO, FINANCIAR TRATAMIENTOS...

La directora de Relaciones Institucionales de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Ana Fernández Marcos, ha abogado por "continuar" con el espíritu de la Ley Antitabaco de 2010. "Hace casi diez años ya de la última modificación, que consiguió desnormalizar la cultura del tabaco, pero tenemos que conseguir que no haya fumadores en el futuro. Las nuevas generaciones tienen que ver que lo normal es no fumar. El reto es brutal, tanto social como educativo", ha detallado.

La experta cree que, si se toman las medidas adecuadas, varias de las patologías asociadas con el tabaco, como el cáncer de pulmón, podrían ser en un futuro "enfermedades raras". "Hay que reforzar la lucha contra la adicción. Hoy van a morir en España 62 personas por cáncer de pulmón, pero podemos evitarlas. La primera clave es ayudar a dejar de fumar. Esto ahorra sufrimiento, que es lo más importante, y también costes", ha recordado.

Dentro de las medidas para disminuir la prevalencia del tabaco, que causa unas 52.000 muertes al año en España, los expertos se han remitido a la 'Declaración de Madrid', impulsada el año pasado desde el CNPT. Una de sus principales propuestas es subir impuestos a "todos" los productos del tabaco. "No puede ser que el tabaco de liar, los cigarrillos electrónicos o los de calentamiento de tabaco paguen muchos menos impuestos que los convencionales", ha comentado su presidente.

Igualmente, piden empaquetado genérico de todas las cajetillas, ampliar los espacios sin humo "eliminando las ambigüedades y haciendo cumplir la legislación vigente", facilitar el acceso de la población fumadora a profesionales sanitarios entrenados en el abordaje del tabaquismo, o financiar los tratamientos efectivos y seguros para dejar de fumar. "El tabaco no aporta nada, cuesta dinero, dolor, mata y recorta derechos y libertades", ha resumido Fernández Megina.